Santi Lesmes se queda mudo por críticas de ‘Peluchín’

Santi Lesmes, jura que no se pica para nada y menos piensa responder a Rodrigo González, quien criticó su participación como jurado de ‘El artista del año’ y lo calificó de ser un “don nadie” por evaluar a la ganadora de Viña del Mar, Susan Ochoa.

“Te das cuenta que algo está muy mal en el espectáculo de nuestro país cuando una artista con todas sus letras como Susan Ochoa está de participante en un programa de talentos y de jurado un rancio español desangelado (y don nadie) sin talento meritorio, como para evaluarla. ¡Qué país generoso somos!”, se lee en el post que el conductor de ‘Válgame dios’ publicó en su Facebook.

Ante esto, Santi respondió que no le tiene que demostrar nada a la figura de Latina y lamentó que ‘Peluchín’ lo trate despectivamente por su nacionalidad. “No tengo rencillas con nadie, no lo conozco, no puedo hablar cosas de personas que no conozco, mi trabajo en la televisión es los sábados en la noche. Lo que sí me da pena es que en pleno siglo 21, donde se rompen estereotipos como la lucha por la igualdad de géneros, haya gente que diga ‘el español”.