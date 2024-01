¡Saquen las chelas! Hinchas le dedican ‘Si Me Ibas a Dejar’ a Ricardo Gareca tras irse a Chile [VIDEO]

El ex entrenador del Perú, Ricardo Gareca, se ha ganado el corazón de los hinchas peruanos y muchos esperaban su regreso. Hace unas horas, el argentino confirmó ser el nuevo entrenador de fútbol de Chile y miles de usuarios reaccionan dedicándole el tema ‘Si Me Ibas a Dejar’ de Marisol.

Te puede interesar leer: ¡En la voz de Carlos Cueto! La Primerísima del Perú presentan el tema ‘Mix Real’ en ‘Ke Rica Mañana’

¡Hinchas le cantan a Ricardo Gareca!

Ricardo Gareca es un reconocido entrenador de fútbol que hizo a miles de hinchas peruanos volver a creer en la selección. El argentino estuvo dirigiendo a la selección peruana de fútbol desde el 2015 hasta el 2022.

Desde su ingreso, conquistó el corazón de muchos hinchas tras volver a clasificar al Mundial de Rusia en 2018. Después de más de tres décadas, Ricardo Gareca ilusionó a todo el país, pero lamentablemente tras no clasificar en el Mundial de Qatar en 2022 se dio por finalizado su contrato.

Muchos hinchas peruanos esperaban con gran ilusión el regreso de Gareca al Perú, aunque Jorge Fossati ya había sido presentado como el nuevo entrenador. Hace unas horas, se confirmó que Ricardo Gareca ingresaba oficialmente como el nuevo entrenador de fútbol de la selección chilena.

Esta noticia, hizo que muchos usuarios quedaron con muchas emociones. Por medio de las redes sociales, un video se volvió viral donde el cómico Jorge Luna canta ‘Si Me Ibas a Dejar’ y los hinchas le dedicaron esta cumbia al ex entrenador argentino.

Te puede interesar leer: ¡Sorprendió a todo el público! Niña demuestra su gran talento cantando con Azucena Calvay [VIDEO]

Reacción de usuarios

El video se volvió viral rápidamente y cientos de usuarios comentaron su sentir. Varios mencionaron que le duele no solo la partida de Ricardo Gareca, sino que haya aceptado dirigir a la selección chilena, el rival de Perú.

«Gareca por qué tenía q ser chile no había otro país. Nos va doler ganarte jejeje digo nos va doler q nos ganes», «Para intensos nadie nos gana», «Eso duele más que la traición de mi ex», «Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde», «Gareca, dijiste que solo era una amiga», «Cuando te enteras que tu ex ya tiene una nueva relación», «Se llama ‘la venganza de Gareca'».

Es el nuevo entrenador de Chile

El pasado 25 de enero, la Selección Chilena de Fútbol confirmó la presencia de Ricardo Gareca como el nuevo entrenador de la ‘roja’. El argentino también compartió por medio de sus redes sociales sobre su ingreso: «Comienza una nueva etapa. Gracias por valorar mi trabajo, es un honor estar aquí!».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Gareca (@garecaoficial)

Sin duda, esta noticia puso muy tristes a muchos hinchas y otros se sintieron traicionados por ser el nuevo DT de Chile. Aunque, hubo algunos usuarios que le desearon lo mejor en su carrera como entrenador, pero esperan que este no sea un golpe fuerte para la selección peruana.