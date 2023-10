¡Saquen las gaseosas! Niños son captados tomando y cantando con sentimiento en concierto de huaino (VIDEO)

Usuarios en TikTok viralizaron un video en donde se puede apreciar a un grupo de niños bailando y cantando con más sentimiento que los adultos durante un concierto de huayno. Por este motivo, muchos internautas se atrevieron a opinar y a dejar sus divertidos comentarios en la redes sociales. Además, llamó más la atención lo que estos infantes estaban bebiendo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Niños son captados celebrando en concierto

En redes sociales todo lo que capta la cámara puede llegar a hacerse viral. Tal es el caso de un grupo de niños que fueron captados en un concierto de huayno. Lo particular no es eso, sino que estos amiguitos celebraban con mucho más sentimiento que los presentes en el lugar. Incluso, tomaban su botellón de gaseosa de 3 litros como si se tratara de una cerveza bien helada. Ante ello, muchos usuarios en redes sociales se asombraron viendo este video, pues no es la primera vez que infantes nos sacan una sonrisa con sus ocurrencias.

Alegremente y con su vaso de gaseosa en mano, el grupo de niños bailaba al ritmo del huayno. Por este motivo, muchos usuarios se atrevieron a comentar este hecho. «Cuando mis papás me llevaban a la fiesta, yo a su edad dormía en la silla agarrando su cartera de mi mamá», «Con gaseosa jajajaja», «Yo me dormía en la silla haciendo drama a mis padres para irnos», «Yo lloraba en una silla al rincón bien abrigado», fueron alguno de los comentarios de los usuarios en redes.

Niño demuestra su talento para la música

En otro video que también se hizo viral en TikTok, un niño demostró su talento para la música tras cometer una travesura. En medio de una ‘tocada’ de la Banda San Juan de Illimo, un curioso niño se metió entre los instrumentos para cometer una pequeña travesura. Sin embargo, lejos de ser castigado, el talentoso infante agarró las baquetas de uno de los tambores y empezó a tocar ante la sorpresa de los presentes. Por su parte, el público captó el momento en imágenes y se viralizó rápidamente en TikTok en donde se aprecia el dominio y ritmo del menor con los tambores.

Ante este hecho, muchos internautas mostraron sus elogios para el talentoso niño, quien no se dejó intimidar por el público ni por el momento. El menor continuó tocando y marcó el ritmo de la banda que se encontraba descansando de tu ‘tocada’. De igual forma, la energía del niño era notoria, pues los presentes y los propios músicos no dejaron de darle ánimos reconociendo su talento.