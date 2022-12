«Sáquenlo de mi set», Magaly bota a Maicelo tras acalorada discusión

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una acalorada discusión protagonizó Jonathan Maicelo y Magaly Medina tras haber sido invitado al programa de la popular «Urraca».

También puedes leer: «Descarado, mitómano», Dalia arremete contra John Kelvin

Como se sabe Maicelo fue invitado para que hable sobre las prácticas de boxeo que realiza en su resto bar, según el deportista las prácticas son inofensivas ya que cada participante que sube al ring para ganarse una botella de ron está debidamente protegida.

Sin embargo, Magaly le refutó esta manera de ganar una botella de alcohol ya que según la conductora podría terminar con alguna accidente que lamentar por lo que Maicelo de inmediato le respondió con un rotundo; «zapateros a su zapato Magaly».

Esto incómodo a Magaly pues según la conductora ese tipo de juego fomentan la violencia.

«Tú no eres periodista y críticas, tú no sabes nada», dijo ofuscado el boxeador, de inmediato Magaly no se quedó callada.

«Tú dices que les pones un guante grande, pero la gente que lo hace con tanta fuerza, ese guante grande te puede dañar, te puede romper una nariz (…) Los accidentes Maicelo pasan», aseveró.

Lo bota del estudio

Asimismo, conforme pasaban los minutos la situación se ponía mucho más incomoda que hasta Maicelo le dijo a Magaly; «Cierra la boca», comentario que enfureció a la conductora y pidió que lo retiren del set.

«No te hagas la víctima, eres un irresponsable. No vengas a defender lo indefendible, no me vas a decir maltratadora, sáquenlo de mi set», finalizó Magaly.