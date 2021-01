Scarpati acusa a expareja de Shirley Cherres por intento de violación

Compartir Facebook

En una nueva edición de ‘Magaly TV la firme’, Giancarlo Scarpati acusó a José Manuel Pando, expareja de Shirley Cherres, y a su amigo de querer presuntamente abusar sexualmente de él.

Esta semana se difundieron videos de Giancalo Scarpati inconsciente en una acera. Al respecto, el animador dijo que fue víctima de un intento de abuso sexual por parte de la pareja de Shirley Cherres y sus amigos. «Estoy aquí en representación de la comunidad LGBT», dijo.

«No entiendo por qué a mí me pasa esto. No entiendo si es porque tengo una opción distinta. Hoy me siento en tu programa en representación de la comunidad LGTB de los gays agredidos que sufren día a día maltratos», manifestó Giancarlo Scarpati.

El animador explicó en Magaly TV la firme cómo sucedieron los hechos y en qué contexto se dio.

“Yo me iba a encontrar con mi amigo Carlos en el distrtito de Pueblo Libre o Breña. En el camino, en la Costa Verde si no me equivoco, el amigo (de Juan Manuel Pando) se pasa a la parte de atrás para intentarme besar. Me empieza a forzar por 5 minutos más o menos. (…) Cuando ya estábamos en la parte de arriba de la Costa Verde, me aviento al timón para que se detenga porque me estaban agrediendo. José Manuel Pando me golpeó, me tiró un puñete en el ojo”.

Por su parte, José Manuel también se presentó en el programa de espectáculos para dar su descargo.

“En primer lugar, mi amigo se fue conmigo. En segundo lugar, nunca lo dejé (a Scarpati) en la dirección que dice, sino en la dirección que me dio Carlos”, dijo

“Ni mi amigo, ni yo somos homofóbicos. Tengo amigos que son gays y no tengo nada en contra de ellos. (…) Estábamos tomando, él estaba molestando a su amigo una y otra vez”, sostuvo el ex de Shirley Cherres.

