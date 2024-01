¿Se acabaron sus esperanzas? Jorge Fossati habla fuerte y claro sobre Christian Cueva: “No puedo convocarlo”

¿No va más? Christian Cueva fue, bajo el mando de Ricardo Gareca, uno de los valores más destacados de la selección peruana. La picardía y los goles del habilidoso volante nacional lo hicieron uno de los más queridos por la afición, sin embargo, una fuerte lesión ha impedido que brille como en antaño. Ante ello, Jorge Fossati, actual entrenador de la bicolor, señaló que no puede convocar al popular “Aladino” y expresó sus fuertes motivos.

También puedes leer: ¡Tremendo misil! Jairo Concha “entierra” a Alianza Lima y celebra pase a la U con sugerente frase

¿Jorge Fossati no quiere a Christian Cueva?

La lesión que arrastra Christian Cueva es de total gravedad. Esto lo sabe bien Jorge Fossati, quien en una reciente entrevista para “Movistar Deportes”, habló sobre la actualidad del popular “Aladino” y señaló que se encuentra preocupado por su actual estado de salud.

“Me preocupa porque tiene un problema de salud y tiene que ser operado. Esta tarde me pondré en comunicación con Christian porque está pasando por muy mal momento y creo que en la selección tiene que estar presente», señaló el uruguayo.

Jorge Fossati en @MovistarDeporPe sobre Christian Cueva: “Me preocupa porque tiene un problema de salud y tiene que ser operado. Esta tarde me pondré en comunicación con Christian porque está pasando por muy mal momento y creo que en la selección tiene que estar presente". pic.twitter.com/XphW9aUL3M — Erick Osores (@ErickOsores) January 12, 2024

Además, en una entrevista con DirecTV Sports Uruguay, dejó en claro que, por la actualidad, no puede convocar a Christian Cueva. Sin embargo, no le cerró las puertas ante una eventual recuperación ya que lo considera importante en la selección peruana.

“A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel claro que sí”, sostuvo. ¿Volverá “Aladino” a la bicolor? Tiempo al tiempo.

También puedes leer: ¡Fuego en Alianza Lima! Hernán Barcos y Carlos Zambrano “se pecharon” en los vestuarios, según periodista

“Aladino” quiere volver

Previamente a las declaraciones de Jorge Fossati, Christian Cueva había hablado sobre su actualidad. El 2023 fue un año para el olvido para Christian Cueva. Llegó a Alianza Lima como el gran refuerzo de la temporada para la Liga 1 y la Copa Libertadores, sin embargo, no destacó en ningún torneo.

Cerca a fin de año, se conoció que “Aladino” estaba lesionado de la rodilla, por lo cual, sus actuaciones no eran las mismas. Su nivel decayó y no pudo estar en la final nacional, por lo cual, Alianza Lima tomó la decisión de no contar con él. Asimismo, el cuadro blanquiazul deberá hacerse cargo de la operación del volante, pero hasta la fecha, no hay nada claro al respecto.

😮 Cueva, que será uno de los presidentes de la FUTMAX League 2024, habló de su momento actual 🎙 "Ya hasta me retiraron del fútbol, pero esto es mi pasión y me voy a operar de la rodilla para recuperarme" 📲 Suscríbete: https://t.co/IarX6uePzW#Liga1 #UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/TuaPlGOHZo — Liga1 Play (@liga1_play) January 11, 2024

Ante esto, Christian Cueva tiene claro lo que será su futuro en el fútbol. Operarse, regresar a su club en Arabia y se traza una meta mucho mayor: volver a la selección peruana.

«Primero me opero, después regreso a mi club en Arabia. Voy a prepararme porque mi objetivo es regresar a la selección peruana. Es algo que todo jugador desea y es lo único que tengo en mente. Quiero seguir disfrutando el fútbol», señaló Christian Cueva.