¡Se acabó el amor! Austin Palao y Flavia Laos ponen fin a su relación: «Caminos distintos»

¡El mundo de la farándula peruana está de cabeza! Austin Palao, modelo y cantante, y Flavia Laos, también cantante y actriz, ¡han terminado! La noticia cayó como un balde de agua fría entre sus fans. Te contamos los detalles.

Austin Palao comunicó la noticia

El chico reality Austin Palao soltó la noticia bomba en Instagram, donde anunció que Flavia y él decidieron terminar, pues sus objetivos era como el agua y el aceite; es decir: “totalmente distintos”. Pero, ¿qué llevó a esta ruptura? Pues, según Palao, estaban en distintas ondas. No los veíamos juntos desde hace rato.

Austin fue visto recientemente por historias de Instagram con Alejandra Baigorria junto a Said Palao viendo el clásico ‘U’ vs Alianza Lima. Y Flavia estuvo en la televisión comentando sobre Leslie Shaw, tras las polémicas declaraciones en contra de Mario Hart, pero nada de rastro de Austin. Lo cierto, es que Austin y Flavia no se dejaban ver juntos hace mucho tiempo.

En sus propias palabras, Austin expresó: «Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello, hemos decidido dar por terminada nuestra relación, espero comprendan que no es un momento fácil para ambos por lo cual agradeceríamos que respeten nuestro silencio».

Flavia Laos confirma la ruptura

Y Flavia, ¡tampoco se quedó callada! Ella colocó su mensaje en Instagram: «Aunque hay cariño, las cosas no funcionan entre nosotros». ¡Una noticia que dejó a todos boquiabiertos!

Su texto completo decía: «Hola chicos, como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin. Es una decisión difícil de comunicar, pero ustedes siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesita. Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras puedan tomar. Les quiero agradecer a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente. No es un momento fácil para ambos, así que espero puedan entender nuestro silencio”.

Para quienes seguían de cerca esta pareja, ¡esto no fue un shock total! No se veían juntos desde hace tiempo. Mientras tanto, para otros esta noticia es totalmente inesperada, ya que parecían una pareja de ensueño. Pero en este mundo de estrellas, las relaciones pueden ser tan cambiantes como las olas del mar.

¿Por qué terminaron? Las palabras de Austin y Flavia dejan claro que los dos tenían caminos diferentes. ¡Eso, al parecer, llevó al final!