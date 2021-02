¿Se acabo el amor? Novia de Nicola Porcella habría terminado con él, según Magaly

Compartir Facebook

Amor de verano. Nicola Porcella gritó a los cuatro vientos estar más que enamorado, incluso se realizó un tatuaje de “el hilo rojo” junto a su novia, Alejandra Campaña. Al parecer el amor de la parejita se habría acabado o al menos tomado un tiempo a parte.

Magaly deja entrever separación

Después del gran detallito de la pareja, ellos se muestra más distante que nunca. De acuerdo al programa “Magaly TV La firme”, la jovencita es quien habría puesto fin a la relación.

Este rumor habría nacido pues hace un mes no hay interacción entre la pareja en Instagram. Incluso en el día de San Valentín, Nicola Porcella no publicó nada relacionado a su pareja.

Por su parte, Magaly Medina comentó con ironía: “¿Y este? Se quedó sin enamorada. No tiene programa, no tiene enamorada, no se va a Televisa, en fin”.

Con razón tantas ganas de viajecito

El modelo Nicola Porcella confesó que su mayor sueño es participar en telenovelas en México, tras su ingreso al Centro de Educación Artística de Televisa.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality reveló que mayor sueño es convertirse en actor de telenovelas mexicanas.

“¿Te gustaría hacer novelas en Televisa?”, le preguntaron sus seguidores, a lo que él respondió: Es mi sueño y por eso le estoy dando duro a las clases en el CEA televisa”, sostuvo el actor peruano.

