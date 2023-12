¿Se amistaron? Janet Barboza y Melissa Paredes volvieron a verse y se saludaron

¡Alerta farándula! Janet Barboza y Melissa Paredes protagonizaron un encuentro para el recuerdo en la preventa de América TV. La cita, que tuvo lugar el jueves 30 de noviembre en Pachacámac, dejó ver una reunión que no fue precisamente de amigos. ¿Qué se dijeron las dos estrellas? ¿Se amistaron? Te contamos.

¿Janet Barboza y Melissa Paredes nuevamente amigas?

Janet Barboza, la conductora de «América Hoy», compartió los detalles de este inesperado cara a cara con la actriz de «Al Fondo hay Sitio», Melissa Paredes. Pero, ¡aguanta!, según la ‘Rulitos’, esto no fue un acercamiento amistoso, sino un simple saludo y nada más. La reconciliación no está en el menú, según nos cuenta.

«Melissa estaba saludando a todos. El que llega saluda, eso es etiqueta básica… Por mi lado estaba súper relajada, he conversado con quienes ustedes no se imaginan, me gusta estar donde las papas quemas y en medio del volcán», explicó Janet.

Resulta que Janet, siempre puntual, llegó tempranito al evento y se topó con los directores de «Al Fondo Hay Sitio», Gigio Aranda y Estela Redhead. ¡Y aquí viene el drama! Aparece Melissa Paredes, la novia de Anthony Aranda, y se arma el drama.

Según Barboza, Melissa se le acercó más por compromiso que por ganas, ya que la conductora estaba charlando con los jefes de la teleserie de América TV. «Yo sentí que no tuvo mayor opción, que tenía que pasar por ahí y saludar a sus jefes y ahí estaba yo… nos saludamos y nos dijimos: ‘Estás linda y estás guapa’», soltó Janet.

¿Qué más se dijeron? Pues, según la versión de Janet, el encuentro no fue para arreglar diferencias pasadas. Se cruzaron unas palabras sobre un posible ingreso de Barboza a la serie de los Maldini y Gonzales, pero la cosa no fue más allá.

Eso sí, Janet no dejó pasar la oportunidad para destacar el look de Melissa: «Llega Melissa guapísima, en un short cortísimo, con unas piernas deslumbrantes, estaba muy bien producida…».

¿Una reconciliación entre las examigas y compañeras de trabajo?

Pero, ¡alto ahí!, Janet Barboza no se queda callada y deja claro que este saludo no implica una reconciliación.

Recordemos que Janet y Melissa tenían su historia de distanciamiento, en gran parte debido a que Barboza fue crítica cuando Paredes fue captada besando a Anthony Aranda mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Y como si eso fuera poco, la preventa de América TV también fue escenario de otros acercamientos sorprendentes. Ethel Pozo y Janet Barboza limaron asperezas con Óscar del Portal, el conductor deportivo del canal. Después de algún roce en el pasado, en esta reunión parecen haber enterrado el hacha y hasta planean trabajar juntos. ¡Ahí es nada!

Así que ya lo saben. Al parecer, Janet Barboza y Melissa Paredes tuvieron un cordial encuentro. Pero, ¡quién sabe! En este mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar muy rápido. Estaremos atentos a los nuevos capítulos de este drama televisivo.