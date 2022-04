“Se anunció recién a medianoche, muchos ya dormían”, Karen Swartz en desacuerdo con medidas

Compartir Facebook

La conductora Karen Swartz se pronunció a raíz de las medidas que tomó el presidente debido a la fuerte paralización de transportistas en diversos puntos del país.

Es así que la animadora usó sus redes para expresar su opinión frente una situación difícil que le ha tocado vivir al país nuevamente.

«Tantas veces nos hemos levantado como país, tantas veces nos hemos unido todos por nuestro Perú, estoy segura que saldremos de esto», escribió.

Karen se mostró bastante positiva ante el panorama que azota el país y que viene trayendo consigo diversas consecuencias que vienen afectando a los ciudadanos.

Luego apoyó a comentario de un fan. «Hay mucha gente que viven del día a día en la calle y se le ocurre dar un toque de queda. Me dueles Perú», expresó un usuario. Por su parte, ella contestó: «Totalmente de acuerdo contigo. Esta inmovilización se anunció recién a la medianoche y muchos ya dormían. Mañana estará a prueba muestra empatía para ayudarnos entre todos».

Karen Schwarz feliz si sus hijas quieren estar en el Miss Perú: “Ellas son dueñas de su futuro”

La ex ‘Miss Perú’ se refirió a toda la polémica del certamen de belleza y sobre si dejaría a sus hijas participar en este tipo de concursos.

Karen Schwarz fue una de las que se coronó como Miss Perú Universo allá por el 2009, y nunca ha dado una apreciación negativa sobre el certamen. Sin embargo, decidió pronunciarse sobre la polémica de las tres ganadoras del Miss Perú La Pre, que son hijas de personalidades famosas.

La conductora de televisión contó que no está enterada por completo de aquella polémica y prefirió no tirarle barro a Jessica Newton ni al certamen. Karen prefirió reservarse su sentir y dejar en claro que las únicas que deberían hablar, son las involucradas.

“Yo la verdad estoy dedicada al programa (Yo Soy), dedicada a mi canal, a mis hijas, no tengo ni tiempo se los juro para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela, creo que cada quien vive su experiencia y en base a la experiencia uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes”, señaló.