¡Se arma la bronca! Said Palao es suspendido de Esto es Guerra y lanza amenaza: “No vuelvo ni a la final”

¡Picantes momentos! Esto es Guerra dio inicio a su semifinal y tanto guerreros como combatientes luchan punto a punto por llevarse el gran premio. Por decisión del “Tribunal”, los puntajes volvieron a cero”, por lo cual los ánimos empezaron muy en alto. En una de las competencias, Said Palao hizo un reclamo justo a favor de los combatientes, sin embargo, cometió el “error” de mencionar a la producción del programa, por lo cual fue suspendido del reality. Ante esto, el “Samurai” lanzó una amenaza y señaló que no regresará ni siquiera a la gran final. ¿Qué pasará?

Said Palao suspendido de Esto es Guerra

Este miércoles 22 de noviembre, Esto es Guerra dio inicio a su gran semifinal. Guerreros y combatientes lucharon en diversas pruebas para quedarse con el puntaje más alto al final del día, sin embargo, la polémica no podía faltar.

Por ello, y ante la vehemencia en el juego, Said Palao hizo un justo reclamo a favor de los combatientes, ya que Karen Dejo estaba lanzado las bolsas en el juego. El combatiente mostró su enojo y lo hizo saber directamente a la producción.

«No es posible que dejen que los guerreros hagan lo que se les da la gana. Una cosa es que la bolsa se caiga de causalidad y otra es que Karen la tire desde la colchoneta. O sea, los guerreros pueden hacer en el programa lo que se les da la gana y producción no pone el alto», señaló Said Palao.

La pareja de Alejandra Baigorria cometió el “error” de mencionar a la producción en su reclamo, algo que por regla del programa no pueden hacer. Debido a esto, Mister G le comunicó al “Samurai” que estaba suspendido del programa. “Said Palao queda suspendido del programa. Hay una regla y hay que cumplirla”, indicó la voz en off.

Esta situación no fue del agrado de ningún combatiente, en especial de Said Palao, quien, ante la injusticia, alzó su voz y amenazó a la producción del reality. «Ojo, que no solo a la semifinal, no vuelvo a la final. No regreso a la final», indicó totalmente mortificado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Combatientes_revancha2023❤️💚 (@combatientes_revancha2023)

¿No va más?

Las palabras de Said Palao hicieron eco en la producción de Esto es Guerra, quien a través de Mister G, le recordaron que tiene un contrato por cumplir.

Además, si el “Samurai” decide no regresar más al programa, deberá pagar una penalidad, la cual no sería nada leve en cuanto a costo se refiere. “Bueno, si no quieres regresar es tu decisión, pero recuerda que tienes una penalidad. Si quieres pagarla, bueno, pero sino, acuérdate de la penalidad”, acotó Mister G.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Said Palao Castro (@saidpalao_fit)

¿Qué pasará con Said Palao? Esta noche lo sabremos. Lo que si es seguro es que se retiró muy molesto del set y de América Televisión y su presencia en la semifinal y final de Esto es Guerra peligra.