Luciana contó una anécdota de cuando Ignacio y ella, eran salientes. Todo el set reventó a carcajadas.

En la última emisión del programa de televisión ‘Esto es Guerra’, los ‘guerreritos’ jugaban con la ‘Uchulú’, que fue la invitada del programa. El juego consistía en contar un chiste. Si a la ‘Uchulú’, no le gustaba, ¡Tortazo!

A Luciana Fuster le tocó el turno después de Ignacio Baladán. Lucianita desde que subió, se reía se forma coqueta y estaba temerosa por decir el chiste que tenía en la cabeza.

“Hace tiempo Ignacio quería ser mi sherete (novio). Me coqueteaba. Entonces, un día él me dijo ¿Te puedo robar un beso, Lu? Y yo le dije, con esa cara mejor róbame el celular”, dijo Luciana.

Conductores y compañeros de Luciana, explotaron de carcajadas. Hasta el momento ninguno de los dos, había dado declaraciones acerca de las saliditas que tuvieron, durante un tiempo.

Baladán, no quiso quedarse atrás, y quería su tener revancha contra Luciana por la broma que le había jugado. Pero las cosas no le salieron tan bien.

“Lo voy a decir igual, no me importa. Escúchame. Cuando yo le quise robar el beso y eso que pasó, que vio mi cara y no sé qué. Yo se lo iba a robar y ¿saben qué pasó?”, dijo Ignacio.

Los conductores del programa preguntaron “¿qué pasó?”. ‘Nachito’ se puso a entonar la canción ‘Y hubo alguien’ del salsero Marc Anthony. Nadie entendió la situación, sus compañeros los abuchearon y la Uchulú le tiró otro tortazo.

Luciana dijo en América espectáculos que todo fue pre aprobado por Ignacio, porque no quería meterse en problemas con él.

“Ni yo podía creerlo, pero fue pre aprobado por él. Se mató de risa, aparte como todo el mundo lo agarra de punto, me sumé”, contó.

Ignacio también dio declaraciones y dijo estar tranquilo. “No, todo bien. No hay problema. Igual con esta carita, da igual (sonriente)”, comentó ‘nachito’.

