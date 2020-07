¡Se casa! Xoana González le dio el “sí” a novio y anuncia fecha de su boda

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A pesar de tener algunos meses de relación, la polémica argentina contó que contraerá nupcias con su pareja en noviembre de este año.

A través de su Instagram, la modelo Xoana González se mostró emocionada y anunció que se casa a fines del 2020 con su novio, el empresario Javier González Olaechea. La exchica reality reveló que en un inició no creía en la propuesta de matrimonio de su pareja y le pidió que hablara con su madre.

“Si Dios y la pandemia nos permite nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo sería lunes 16 creo, lo importante que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa. Después me dijo que era en serio y lo obligué a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí…”, detalló la polémica argentina debajo de un video donde se luce besando a su pareja.

“Acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue ‘para qué me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada’”, agregó.

Por su parte, el empresario agradeció a la rubia por formar parte de su vida. “Muy feliz de que me elijas como compañero de vida. Te amo”, comentó.

Recordemos que este sería el segundo matrimonio de la argentina, ya que anteriormente se casó con Rodrigo Valle y la relación terminó en dimes y diretes.

Entérate más en: Xoana contó que su ex Rodrigo no le “regaba la plantita” hace tiempo