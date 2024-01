¡Se casan! Alejandra Baigorria rompió en llanto tras dar el sí a la pedida de mano de Said Palao

¡Comprometidos! Alejandra Baigorria y Said Palao informaron sobre sus planes de contraer matrimonio después de comprometerse en una hermosa playa de Filipinas, donde celebraron la llegada del año nuevo 2024. De esta manera, después de varios años de relación, la pareja avanza hacia el altar consolidando su compromiso. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria se casa con Said Palao

Después de tres años de estar en una relación amorosa, Said Palao tomó la valiente decisión de proponerle matrimonio a Alejandra Baigorria. Este romántico acontecimiento tuvo lugar el 8 de enero de 2024, mientras disfrutaban de unas vacaciones en Filipinas, un destino tropical famoso por sus paisajes paradisíacos y playas encantadoras.

Las redes sociales presenciaron el conmovedor instante en que Said Palao tomó por sorpresa a Alejandra Baigorria. Él realizó la anhelada propuesta de matrimonio mientras paseaban por la orilla del mar. La pareja compartió el romántico video en sus perfiles de Instagram, mostrando cómo Palao le entregó el anillo de diamantes como símbolo de su compromiso.

Alejandra Baigorria no demoró en manifestar su alegría y emocionarse al escuchar a su novio proponerle matrimonio, acompañando la pregunta con la presentación de la joya. Los seguidores y amigos de la pareja expresaron su cariño y enviaron buenos deseos. De esta forma, inundaron las redes sociales con comentarios y felicitaciones para los futuros esposos.

¿Cómo reaccionó la ‘rubia’ de Gamarra?

Said Palao compartió junto al video publicado en Instagram este 8 de enero la frase «Comprometidos». En las escenas, se observa a la reconocida Alejandra Baigorria caminando relajadamente por la playa, sin tener idea de lo que su pareja había preparado.

Al ver el anillo, empezó a sonreír y luego se emocionó hasta las lágrimas cuando el ‘Samurai’ le colocó la joya en el dedo y le hizo la pregunta sobre matrimonio. Baigorria expresó sus sentimientos de amor y la significativa importancia del lugar para ambos. “Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre. Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos, por siempre”, comentó en sus redes sociales.

“Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo no se imaginan los sentimientos en ese momento”, acotó.