¿Se casan? Belén Estévez le pide matrimonio a Javier Masías y el jurado de “El gran chef famosos” da inesperada respuesta

¡Nueva parejita! Durante la segunda temporada de “El gran chef famosos”, Javier Masías, de a pocos, ha ido dejando de lado el “personaje” ácido que lo caracterizó en la primera edición del reality culinario. Belén Estévez ha congeniado muy bien con él y eso lo ha dejado demostrado con sus videos en redes sociales. En uno de ellos, la argentina se animó a pedirle matrimonio al jurado y la respuesta que recibió la dejó sorprendida.

¿Belén Estévez y Javier Masías se casan?

La gran final de “El gran chef famosos”, segunda temporada, trajo de vuelta a los exparticipantes de la competencia. Mister Peet, Mauricio Mesones, Laura Spoya, Belén Estévez, entre otros, se hicieron presente para brindarle su apoyo a Natalia Salas y Ale Fuller.

Justamente, la argentina se dejó ver en redes sociales en un divertido video con Javier Masías, jurado de la competencia. En el clip, Javier Masías se queja de las actitudes que tuvo Belén Estévez durante el detrás de cámaras de “El gran chef famosos”.

“Hoy día ha estado Belén Estévez en el set. Yo he estado tomando una siesta y no saben lo que me ha hecho esta loca”, señaló indignado Javier Masías, quien tenía puesta una vincha de “Masha y el Oso” que le regaló la bailarina.

“Estaba tomando una siesta de oso y esta señora loca”, continuó diciendo, a lo que Belén Estévez interrumpió: “señorita por ahora, ¿o me vas a pedir matrimonio?”.

La pregunta tomó por sorpresa a Masías, quien ni corto ni perezozo, le contestó “no acepto un no como respuesta”, dejando atónita a Belén. ¿Matrimonio a la vista?

¿Nuevo romance?

Son pocas las veces que se ha visto sonreír a Javier Masías en televisión nacional, por lo cual ha llamado la atención su cercanía con Belén Estevez. El baile que hicieron los dos personajes de “El Gran Chef Famosos” ha dejado la duda si hay un posible romance entre los dos. ¿Será un nuevo romance?

En el video se puede ver como la bailarina Belén Estévez se encuentra bailando de una manera muy alegre, cuando de pronto aparece el jurado Javier Masías le da un beso muy cariñoso en el cachete, el chef le agarra de la cintura y se la lleva.

Ante estas imágenes, muchos usuarios empezaron a especular sobre una posible relación entre ambos. “Harían bonita pareja”, “se les ve bien juntos”, “cualquier parecido con la realidad”, comentaron en redes.