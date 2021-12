Se casaron rápido y asistieron a la final del campeonato del fútbol mexicano

Compartir Facebook

Una pareja de recién casados causó sensación en la final Atlas vs León que se disputó en el estado de Jalisco, México. La novia se presentó con su despampanante vestido y el novio con el clásico traje.

Los recién casados robaron cámara en más de una ocasión y fueron tema de conversación en redes sociales.

Poco se sabe si la boda ocurrió este mismo día y concluyó con una celebración para ver el Atlas en búsqueda del segundo título en 70 años.

Se casó y luego de dos días falleció de cáncer: pasó los últimos momentos junto a su amor

Jen estuvo casada anteriormente donde tuvo dos hijos, pero con Ben llegaron tres más a alegrar su vida. Su enfermedad progresaba y por eso adelantaron la boda para cumplir su sueño antes de que fuera tarde, organizaron una sencilla ceremonia en Severn Hospice en Telford (Inglaterra) en la que estuvieron presentes la madre de ella y dos testigos.

“Tocamos a Bon Jovi para Jen, le pusimos su vestido y tomamos un poco de champán. Fue perfecto. Las enfermeras colgaron el vestido de Jen en su habitación para que pudiera mirarlo cuando estuviera en la cama”, dijo Ben.

El matrimonio se organizó tan rápido que los hijos no fueron avisados al respecto, pero comprendieron la situación. «Los niños estaban tan emocionados por la boda que me preocupaba volver a casa y decirles que nos habíamos casado y que no habían podido estar allí, pero estaban tan felices por nosotros», agregó Ben.

Al tercer día de casados Jen falleció, pero pasó los últimos momentos de su vida junto a su gran amor. “Sus últimos momentos fueron conmigo sosteniendo su mano. Le dije que la amaba y que los niños la amaban. Luego le di un último beso y le dije ‘Buenas noches’, y me fui a casa con los niños”, dijo el viudo.

