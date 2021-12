Se casó y luego de dos días falleció de cáncer: pasó los últimos momentos junto a su amor

Compartir Facebook

Ben y Jen Cooper, de 34 y 43 años, tuvieron que postergar su boda durante 11 años por distintos motivos que aparecían en el camino, como el trabajo y otras más.

Finalmente se casaron en noviembre de este año, pero Jen falleció tres días después a causa del cáncer de mama, luego de que este regresara a su cuerpo.

Hace 5 años que ella no tenía cáncer, tras haber pasado por un tratamiento y era algo que celebraba, pero el año pasado encontró un bulto en su axila que significó una triste noticia para ella y sus seres más cercanos.

Jen estuvo casada anteriormente donde tuvo dos hijos, pero con Ben llegaron tres más a alegrar su vida. Su enfermedad progresaba y por eso adelantaron la boda para cumplir su sueño antes de que fuera tarde, organizaron una sencilla ceremonia en Severn Hospice en Telford (Inglaterra) en la que estuvieron presentes la madre de ella y dos testigos.

“Tocamos a Bon Jovi para Jen, le pusimos su vestido y tomamos un poco de champán. Fue perfecto. Las enfermeras colgaron el vestido de Jen en su habitación para que pudiera mirarlo cuando estuviera en la cama”, dijo Ben.

El matrimonio se organizó tan rápido que los hijos no fueron avisados al respecto, pero comprendieron la situación. «Los niños estaban tan emocionados por la boda que me preocupaba volver a casa y decirles que nos habíamos casado y que no habían podido estar allí, pero estaban tan felices por nosotros», agregó Ben.

Al tercer día de casados Jen falleció, pero pasó los últimos momentos de su vida junto a su gran amor. “Sus últimos momentos fueron conmigo sosteniendo su mano. Le dije que la amaba y que los niños la amaban. Luego le di un último beso y le dije ‘Buenas noches’, y me fui a casa con los niños”, dijo el viudo.

