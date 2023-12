¡Se cocina una boda! Giacomo Bocchio le pide matrimonio a su novia Brenda Dávila: “Hasta la eternidad”

¡Se amarra! Giacomo Bocchio es un reconocido chef nacido en Tacna y actualmente se desempeña como jurado del programa “El gran chef famosos”. Pese a que fue vinculado con Milett Figueroa y Katia Palma, el también creador de contenidos dejó en claro que tiene una relación de varios años con Brenda Dávila. En las últimas horas, sorprendió a más de uno al pedirle matrimonio y el romántico momento lo compartió en sus redes sociales.

Giacomo Bocchio se casa

Como muchas personas del espectáculo nacional, Giacomo Bocchio ha decidido mantener su vida en privado. El chef no se expone mucho y evita hablar sobre su relación con Brenda Dávila, ya que prefiere mantener el perfil bajo.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos al publicar un romántico y emotivo video en redes sociales. En el clip, se pude ver que Giacomo Bocchio le preparó una verdadera sorpresa a Brenda Dávila y le pidió matrimonio frente a sus amigos y seres queridos.

“Si hasta la eternidad. Eres tú, tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de Dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de Dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros 02/12/23″, posteó Giacomo Bocchio en sus redes sociales.

Ambos se lucieron muy emocionados y no dudaron en registrar todos los momentos, al igual que sus invitados. Pese a que en un momento se pensó que se trataría de algún cumpleaños o celebración familiar, el emoji de una pareja recién casada en un carro, terminó por confirmar que Giacomo Bocchio le pidió matrimonio a Brenda Dávila.

La reina de su corazón

En una entrevista para “Arriba mi gente”, el chef oriundo de Tacna se animó a hablar por primera vez en televisión de su novia, Brenda Dávila. El jurado de “El gran chef famosos” sorprendió al dejar notar lo enamorado que está de la también chef.

«Tengo novia ya hace varios años y somos un gran equipo, nos respetamos mucho», señaló. Además, resaltó que Brenda es su jefa, pero jefa de operaciones. «Ella se encarga de todas las operaciones a las que me meto», afirmó Giacomo Bocchio.

“De aquí salgo, voy a mi casa, recojo mi camioneta y con las mismas voy al canal a grabar (…) Brenda se encarga y es la productora de todo lo que está alrededor mío. Ahora estamos viendo la creación de un recetario (…) Ella se encarga de organizar y armar todas las clases de mi canal de YouTube (…) En la vida uno puede llegar a más en equipo”, contó.