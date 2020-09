Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio de la pandemia, los operativos para cumplir con las medidas restrictivas son mucho más grandes y continuos, y son los vendedores ambulantes los que sufren por más tiempo de las intervenciones del personal de serenazgo de sus distritos.

Sin embargo, el distrito de La Victoria es uno de los que tiene más comercio ambulatorio a lo largo de su jurisdicción, sin embargo, muchas veces se ve como existe un poco de ‘abuso’ por parte de la autoridad para con los comerciantes.

Siendo testigo de este abuso, una mujer policía decidió hacerle frente a uno de los miembros del serenazgo del distrito victoriano y le reclamó la forma en la que ellos realizan sus labores.

No te lo pierdas: Asesinan a curandero colombiano en su propio consultorio

Con gran voz, la agente PNP no dudó en dar duras palabras contra el sereno. ‘¡Te estoy observando, no me venga a decir que no!. Te he visto, esto es lo que tú demuestras para La Victoria, esto eres tu. ¿Te das cuenta? Ellos se comportan como delincuentes porque ustedes se comportan como delincuentes. Tu eres una autoridad para este distrito’, se le oye decir a la mujer policía.

Pese a las imágenes en las que se evidencia el abuso durante la intervención, la autoridad municipal continuaba negando lo ocurrido y le decía que no era como ella pensaba, pese a que en los clips si se veía lo que realmente pasaba.

Hasta el momento ninguna autoridad de la Municipalidad de La Victoria se ha pronunciado al respecto, sin embargo los comerciantes esperan un mejor trato por parte de los fiscalizadores en el momento de las intervenciones.

Te puede interesar: Adulto mayor perdió los papeles y agredió a policías