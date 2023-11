¡Se defiende! Flavia Laos se pronuncia tras las acusaciones de Leslie Stewart

Flavia Laos, la famosa cantante y actriz, ha decidido contar su versión de los hechos luego de que Leslie Stewart la acusara de llegar con resaca a las grabaciones de la famosa serie en la que trabajaron juntas: «Ven Baila Quinceañera». ¡Flavia no se quedó callada!

¿Qué dijo Flavia Laos?

En una entrevista con «Amor y Fuego», Flavia Laos respondió a las fuertes declaraciones de Leslie Stewart, quien la señaló como irresponsable por llegar tarde y con resaca al trabajo durante las grabaciones de la serie. Flavia no dio rodeos y compartió su punto de vista con sinceridad.

La cantante admitió abiertamente que en su juventud cometió errores, pero aseguró que ha madurado desde entonces. En sus propias palabras: «Es algo que todo el mundo sabe. Yo creo que empecé muy pequeña en la tele, tenía muchísimas responsabilidades y, pues sí, me gustaba salir, propio de la edad. Me grababan con gente que no me debía juntar también, pero todos han visto que eso ha sido como algo del pasado».

Flavia Laos no se mostró molesta por las palabras de Leslie y, en lugar de negar los hechos, reconoció que hubo situaciones en las que no actuó de la mejor manera. Sin embargo, destacó su crecimiento personal y profesional: «Siento que hice un gran trabajo en la novela. Hoy por hoy soy muy responsable con mis marcas, a veces me quedo trabajando como hasta las 4 o 5 de la mañana».

¿Qué dijo Leslie Stewart? ¿Y por qué mencionan a Ale Fuller?

Las confesiones de Leslie Stewart también incluyeron anécdotas de cuando Flavia era más joven. La ‘madre’ televisiva de Flavia comentó de manera amena: «Flavia cuando era chibola la quería matar, pero con el tiempo la chibola creció mucho, siempre fue buena actriz, muy guapa, linda chica».

Stewart reveló que, en aquel entonces, Flavia a veces llegaba tarde y con resaca, y bromeó al respecto: «A veces llegaban con resaca con 19 años y yo les decía, ‘cómo tienen resaca a los 19, qué han chupado’. Yo la ahorcaba, me decía ‘por favor no me pegues’ y yo ‘te tengo que pegar'».

Sobre la comparación entre Flavia y Ale Fuller, ambas compañeras en «Ven Baila Quinceañera», Leslie Stewart no profundizó en críticas, y Flavia Laos respondió con serenidad: «Bueno, yo no siento que nos haya comparado, yo simplemente siento que dio su opinión, que en realidad no mintió, pues». Además, aprovechó para enviarle buenos deseos a Leslie Stewart: «Que la quiero muchísimo, que le mando muchos besos y le deseo muchos éxitos».

Flavia Laos ha optado por una actitud madura y positiva frente a las declaraciones de Leslie Stewart. La polémica seguirá siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo, pero Flavia demuestra que está enfocada en su presente y futuro.