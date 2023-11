¡Se divierten juntos! Las chicas de Corazón Serrano muestran como calientan la voz antes de un show

Corazón Serrano es una agrupación dirigida por los hermanos Guerrero Neira. El grupo de cumbia cuenta con una larga trayectoria musical y cuenta con excelentes cantantes que hacen gozar a todo su público, pero los integrantes también se consideran una familia y comparten videos divirtiéndose juntos.

¡Todos se divierten en Corazón Serrano!

El grupo de cumbia viene sacando exitosas canciones durante varios años, que hacen bailar a todo el público. Los integrantes de Corazón Serrano se han mantenido por muchos años y han formado una bella amistad, juntos se bromean y se divierten al máximo entre los viajes.

Corazón Serrano cuenta con presentaciones casi todos los días e incluso dos veces el mismo día. Las cantantes, los dueños, los músicos y otros miembros más del grupo cuentan con la confianza de compartir diferentes momentos con sus compañeros.

El animador Dani Daniel compartió un video en redes sociales, antes de una presentación. En el video, Dani escribió: «¿Y cómo calentamos la voz antes de un evento?». Lesly Águila aparece en la escena haciendo cantar a todo el grupo: «Sé que tendrás que llorar (Llorar y llorar, llorar y llorar) Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar».

Dani Daniel comenta que suelen divertirse de esta manera en diferentes momentos: «Mil y un formas de calentar la voz antes de un evento jajajaja… para los que dicen que no nos divertimos, la pasamos genial entre nosotros».

La reacción de los usuarios

Este video fue publicado por el animador Dani Daniel en su cuenta de TikTok y ya ha sobrepasado los 215 mil reproducciones en un par de horas. Vario seguidores del grupo se rieron de las ocurrencias de la cantante y del buen ambiente de trabajo.

«La risa de Susanita es contagiosa», «Lesly Águila siempre con tus bromas jajaja», «jajaja que buen calentamiento», «Buena Lesly, siempre con tus ocurrencias nos alegras el día», «Como no amarlas cada día mas a este grupo de chiquillas, me encantan», «jajaja que buen ambiente, toda alegría», «Lo mejor Corazón Serrano, suban más videos así», fueron algunos de los comentarios.

La agrupación de Corazón Serrano ha decidido que compartirá más transmisiones en vivo entre los conciertos. Con el fin de que conozcan más de cerca a sus integrantes del grupo.