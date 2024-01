¡Se emocionó mucho! Fan rompe en llanto en show de Armonía 10 con ‘Ya No Quiero Llorar’ [VIDEO]

La agrupación de Armonía 10 es uno de los más importantes pilares de la cumbia peruana. Cuentan con grandes éxitos musicales que suenan por todo el Perú. En uno de sus conciertos, una joven fan lloró desconsoladamente tras escuchar un famoso tema.

Te puede interesar leer: ¡Tiene competencia! Chechito conoció a su doble en un concierto y fans se emocionan [VIDEO]

Joven llora en concierto

Armonía 10 es una importante agrupación de cumbia conocido por sus temas como: ‘La Duda’, ‘Serpiente’, ‘Cervecero’, ‘La Carta Final’, ‘A Que Volviste Mujer’, ‘Siempre Pierdo en el Amor’ y muchos otros más.

Cada uno de sus conciertos son espectaculares y sus fans se emocionan mucho cuando escuchan sus canciones favoritas. Por medio de las redes sociales, una joven fan compartió un video donde se encontraba en el escenario llorando y abrazando a uno de los cantantes de Armonía 10.

«Cuando este sanando no diré nada, pero habrán señales«, escribió en el video la fan, mientras el vocalista interpretaba el tema ‘Ya No Quiero Llorar’. Este video se volvió viral en TikTok con más de 280 mil reproducciones.

Reacción de usuarios

Este video que fue publicado hace unos días, se volvió viral por la joven llorando en los brazos del cantante de Armonía 10. Muchos usuarios comentaron que estarían igual que la fan y otros señalaron que seguirán asistiendo para lograr subir al escenario.

«Uno no necesita terapia uno necesita ir a desahogar a estos reales conciertos», «Llévame a un concierto y seré esa JAJA», «En el próximo concierto», «Tenemos que ir a un concierto a sanarnos», «Manaa, no pararé hasta subirme algún día pipipi», «La mejor terapia de la vida», «Ya fui a su aniversario y grité como loca, ahora necesito otra para el desquite porque no fue suficiente», fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar leer: Si Lesly Águila de Corazón Serrano no fuera cantante ¿A qué se hubiera dedicado? Esto dijo

Sobre Armonía 10

El grupo de cumbia de Armonía 10 ha llegado a los corazones de todos los peruanos con sus temas que se convirtieron en clásicos. En sus 51 años de historia musical han creado grandes éxitos como ‘El Cervecero’, ‘La Duda’, ‘Tu Amor es una Trampa’, ‘Lágrima por Lágrima’, entre otros más.

PUERTO ETEN DISFRUTA ASÍ 🍻 Armoniosos de Puerto Eten, gracias por el cariño en nuestra primera visita del año a su… Publicada por Armonía 10 en Martes, 9 de enero de 2024

Armonía 10 sigue estrenando nuevas canciones e incluyen a nuevas voces que continúen con el legado. Por ello, se convirtieron en uno de los grupos icónicos del cumbia peruana en el país.