¡Se encienden las Nuevas Lomas! ¿Reina Pachas regresa a Al Fondo Hay Sitio? Esto reveló Tatiana Astengo

¡Esto se pone bueno! Durante varios años, el personaje de Reina Pachas cautivó las pantallas nacionales al aparecer en Al Fondo Hay Sitio. Su participación en la popular serie peruana fue del agrado de los televidentes, quienes no han olvidado su personaje y piden su regreso a la producción de América Televisión. Ante el asiduo popular, Tatiana Astengo habló y su respuesta dejó más que expectante a sus seguidores.

¿Tatiana Astengo regresa como Reina Pachas a Al Fondo Hay Sitio?

Tatiana Astengo tiene una carrera actoral marcada por diversos personajes que han dejado huella. Reina Pachas fue uno de sus últimos personajes y marcó historia en Al Fondo Hay Sitio, serie que regresó a la televisión peruana el año pasado.

Con los regresos de “Claudia Llanos”, el mayordomo “Claudio”, entre otros entrañables personajes, se abrió la puerta para un futuro retorno de otros personajes en la serie. Uno de los más pedidos es Reina Pachas, quien fue interpretada por Tatiana Astengo. Al respecto, en una entrevista para un medio local, la actriz reconoció que podría volver “si se arreglan las condiciones económicas”.

“Lo que sucede es que, a veces, los tiempos, las cosas; a veces no se da como para que ser una participación tan entregada solamente a eso (a ese proyecto). Si se pueden arreglar los horarios, las condiciones, obviamente, condiciones económicas, todo bien”, sostuvo Tatiana Astengo.

Recordando su época en Al Fondo Hay Sitio, Tatiana Astengo señaló que el elenco de antaño tenía la libertad de poder improvisar algunos textos en escena. Esto le daba cierto respiro y le permitía no presentar un personaje tan “acartonado”. Además, indicó que Reina Pachas era un personaje machista y cuestionaba sus propias actitudes.

“Lo que es ahora, ya no sé ni qué es. Creo que se sigue manteniendo el nombre, pero ya no es lo que era. Sin embargo, el ‘Al Fondo Hay Sitio’ de antes me permitía tener toda la libertad de aportar y lograr algunos cambios. Por lo menos, en mi personaje, yo hacía todo ese intento”, manifestó.

Rompiendo estereotipos

Tatiana Astengo también resaltó que su personaje de Reina Pachas rompía con los esquemas de la típica mujer sumisa peruana. Según relató y en base a su experiencia actoral, la mayoría de personajes femeninos de la televisión nacional eran sumisas y “suavecitas”, algo que ella intentó romper interpretando a la esposa de Lucho Gonzáles.

“El personaje era remachista, reinteresada, arribista, pero era una mujer que se ponía delante de su pareja. Todos los personajes femeninos en la televisión peruana eran sumisas, todas, hablando con sus vocecitas casi de niñas, y todas lindas y dulces. Tú podías ser mamá, pero no necesariamente tienes que ser sumisa. Podías ser machista, pero no necesariamente ser sumisa”, acotó Tatiana Astengo.