Se encontró una cartera, buscó a la dueña y se la devolvió: “mamá me enseñó lo correcto”

Adrián Rodríguez se encontró el bolso en un carrito de compras en Chula Vista, San Diego, California, y no dudó en ponerse en contacto con la dueña. De hecho, fue hasta la puerta de su casa.

Cuando menos se espera las personas se pueden encontrar con alguien con un corazón noble y sensible como para ofrecer una mano amiga en medio de un problema. Esto puede ocurrir incluso por parte de algún desconocido, lo que lo vuelve un hecho todavía más especial.

Ese fue el caso que se vivió en la localidad de Chula Vista, en San Diego, California, donde un joven de 17 años de edad protagonizó una escena conmovedora que lo ha hecho merecedor de muchos aplausos e incluso una recompensa.

Un chico identificado como Adrián Rodríguez se encontró una cartera en un local comercial y en vez quedársela, decidió investigar a quién pertenecía para así devolverla. La dueña era Eliana Martín, quien quedó sorprendida cuando se enteró que el joven fue hasta la casa su excompañera de casa, Melina Márquez, entregar el bolso.

Rodríguez encontró en el interior de la cartera la identificación de Eliana, con su dirección antigua, así que se dirigió hasta ella. En la puerta de la casa lo recibió Márquez, asombrada de lo ocurrido.

“Esto es algo que realmente necesitamos. Es una buena noticia, una noticia positiva. Fue amable de su parte que condujo todo el camino hasta mi casa para dejarlo», comentó Márquez.

“Es un niño tan joven. Yo estaba como, ‘Necesitamos encontrarlo y solo darle un poco de gratitud”, añadió.

Por error, Eliana había dejado su bolso en un carrito de compras y luego se marchó. Cuando Rodríguez lo encontró no dudó en hacer lo correcto. “Si alguien encuentra mis cosas, me gustaría que me las devolvieran», dijo.

