“Se está asfixiando”: Rosángela Espinoza solicita urgente balón de oxígeno para su tío

Rosángela Espinoza atraviesa un momento complicado, luego de que su tío en Trujillo se contagiara del virus. Actualmente necesita balón de oxígeno y la chica reality se vio en la obligación de pedir ayuda.

‘Rous’ utilizó su cuenta oficial de Instagram y pedir balón de oxígeno para su tío que se encuentra luchando contra el temible virus en la ciudad de Trujillo.

“Estoy súper preocupada porque mi tío está en Trujillo y necesita oxígeno por favor. Si tienen algún contacto voy a dejar el número de mi prima. Mi tío está que se asfixia. No sé si me puedan ayudar en esto. La situación está muy complicada y yo no puedo ir para allá, no veo hace mucho tiempo a mi tío, espero que me puedan ayudar. Les voy a dejar el número de mi prima, cualquier contacto con mi prima por favor”, dijo la guerrera.

Papá de Nicola Porcella vuelve a ser intubado en su lucha contra el virus

Continúa delicado. A pesar de haber estado presentando mejorías y reaccionando al tratamiento, el padre de Nicola Porcella no se ha repuesto de todo, ya que volvió a ser intubado para preservar su salud.

A través de redes sociales, el “chico reality” informó que la situación de su papá ha regresado a ser delicada. Incluso, una prima de su mamá se ha contagiado y necesita con urgencia una cama UCI, pero no está teniendo éxito en su búsqueda.

“No saben lo difícil que es tener un familiar en UCI. Ahorita la prima de mi mamá no encuentra cama. A mi papá lo han vuelto a intubar, es un proceso largo entre que respira y no respira”, mencionó Nicola Porcella.

