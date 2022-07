Se filtra chat de Andrea San Martín y ‘Pato’ Quiñones: “¿Sin planes para la noche?”

Compartir Facebook

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró conversaciones entre Andrea y el ex de Milett Figueroa, ‘Pato’ Quiñones’ que dejarían entrever una infidelidad.

Andrea San Martín está en el ojo de la tormenta luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ revelara supuestas conversaciones entre la ‘ojiverde’ y el bailarín, ‘Pato’ Quiñones. Los chats datarían de este año, cuando Andrea ya había retomado su relación con Sebastián Lizarzaburu.

La ex pareja de Milett Figueroa, confirmó la existencia de estos chats y la veracidad de los pantallazos que se habían filtrado, pero se defendió. “Yo no tenía otra manera de decirle ‘no puedo hacer esta vaina’. No hay forma bonita de decir que no”, señaló ‘Pato’.

“Para mí no hay nada de malo, de mi parte, no hay problema (…) Cuando yo iba a viajar a Perú, ella me dijo ‘hay que juntarnos’, pero nunca me confirmó. Mi plan era ver a mis amigos”, agregó el bailarín dejando en claro que conocía del romance actual de Andrea.

¿Qué dicen los chats de Andrea y el ‘Pato’ Quiñones?

8 de mayo 2022

Andrea San Martín: Ando paseando por Lima sola. ¿Tú la pasaras en La Punta? – Patricio Quiñones: Síiii – Andrea San Martín: Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos. (…)

11 mayo de 2022

Andrea: ¿Hola? – Patricio: Holaaa – Andrea: sigues sin planes para hoy en la noche – Patricio: Tengo un partido como a las 9, antes de esto estoy libre – Andrea: Yo salgo de la chamba a las 7. Me pateas ves… – Patricio: te digo la verdad hoy en la madrugada viene la chica con la que salgo allá. Entonces no creo que vaya a ver a nadie. Estas semanas estaré con ella y con los amigos que se unan para salir – Andrea: Bueno, al menos por lo que veo va bien la cosa. (…) Patricio: Igual vuelvo a inicios de mes. Pero estaré hecho basura. Vengo a sacarme la muela – Andrea: Regresas en junio (…) Esperaré pues

