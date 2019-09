¡Se fue un grande! Man Bok Park murió a los 83 años

El extécnico de la selección peruana de vóleibol Femenino, Man Bok Park, murió ayer tras sufrir una enfermedad vascular. El coreano de 83 años, que estuvo internado en los últimos días en el Hospital Almenara, es parte de la historia más gloriosa del deporte de la net alta en nuestro país.

Man Bok Park asumió la dirección técnica de la selección femenina de voleibol del Perú en 1974. Como entrenador, llevó a la bicolor a un lugar privilegiado dentro del mundo del vóley, alcanzando campañas históricas a nivel mundial.

Hay que destacar, el subcampeonato Mundial Juvenil de México 1981, subcampeón del mundo en el Mundial Perú 1982 y la recordada medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

Además, formó y dirigió a grandes leyendas del vóley patrio como Cecilia Tait, Gabriela Pérez del Solar, Natalia Málaga, Rosa García, Cenaida Uribe, Denisse Fajardo, entre otras de la generación de Seúl 1988.

“Es lamentable, es doloroso que una persona tan importante para todas nosotras esté prácticamente muriéndose. Él fue como mi padre, mi familia. Él ha sido una de las personas más importantes de mi juventud, mi crecimiento, mi desarrollo como mujer”, declaró en la Gabriela Pérez del Solar sobre Man Bok Park.

Cenaida Uribe: “Fue como un padre para mí”

La ex voleibolista Cenaida Uribe expresó su dolor por la muerte del ex entrenador nacional de vóley, Man Bok Park, a quien considera como un padre. “Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Y ese mismo año Míster Park me escogió entre muchas otras chicas para integrar la selección. Él me dio la vida que tengo. El vóley y él me dieron, prácticamente, la vida. Para mí, él es como un padre y estoy muy triste”, manifestó.

La ex matadora, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988, mencionó que hace poco más de un año almorzó con Man Bok Park. “Cuando una de las chicas de la ex selección me llamó para contarme lo que le estaba pasando, me afectó mucho. Siempre nos visitábamos, salíamos a cenar con su esposa. Hace un año almorcé con él y se le veía muy bien. Para mí fue una desagradable sorpresa”, refirió.

La emotiva despedida de Natalia Málaga

Por su parte Natalia Málaga en su cuenta de Facebook escribió: ¿Que te puedo decir Mister?

Solo agradecerte toda mi vida, que por ti soy quien soy, gane lo que quise de tus manos, nos llevaste por el camino indicado y acá seguimos, respetando y cumpliendo tus enseñanzas.

Hoy nos dejaste a tres días de jugarnos una medalla de oro nos dijiste que la buscaríamos y que si la conseguíamos querías volar. Lo que nos dejaste fue oro y hoy te tocó volar dejándonos con el mismo dolor de aquel día.

Si estuvieras en estos momentos con nosotras nos estarías diciendo: “PORQUE LLORANDO CHICA TONTA”.

Llorando porque eras un padre más para nosotras, nos cuidaste igual que a tus hijos legítimos, por eso te lloramos y te recordaremos toda la vida hasta juntarnos allá donde estás.

TE QUIERO MUCHO MISTER

Te voy a extrañar cada vez que entre a una cancha.

Descansa Mr. Vuela tranquilo que para todos nos dejaste lo mejor. Acabó el partido.