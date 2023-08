«Se hicieron pasar por mí», Azucena Calvay cuenta que desconocidos verificaron sus cuentas de YouTube y Spotify

La cantante Azucena Calvay es una artista que se lanzó este año como solista y la viene rompiendo en todo el Perú. La intérprete de ‘Mix Buscando un Cariño’ se encuentra en un descanso de los escenarios por su embarazo, pero sigue en contacto con sus fans.

¡Desconocidos se hicieron pasar por Azucena!

Cuando un artista se lanza al mercado musical y saca sus canciones, uno de los procesos que debe seguir es verificar sus cuentas de redes sociales y en todas las plataformas digitales. Este proceso es con el fin de tener las ganancias por su música y trabajo.

Azucena Calvay se encontraban respondiendo algunas preguntas del público y le consultaron: «¿Qué pasó con tu canal de YouTube y por qué ya no están todas tus canciones en Spotify?».

«Son personas inescrupulosas que se hicieron pasar por mí. Verificando la cuenta de YouTube y la cuenta de Spotify, pero la cuenta de YouTube ya lo recuperamos, ahora solo falta la de Spotify«, comenta la cantante de cumbia.

Agrega que no conoce a las personas que hicieron la verificación, pero que ya se encuentran solucionando: «Esas cuentas las han verificado y no he sido yo, ha sido otra persona, no sé quién, pues gente mala«.

«Ya tenemos la cuenta de YouTube, así que vayan a buscar Azucena Calvay y orquesta para que escuchen el nuevo tema que se lanzó hace poquito», dijo Azucena e invitó a todos sus seguidores a suscribirse.

¡Una pausa y ya regresa!

La cantante de cumbia, Azucena Calvay, se encuentra en la dulce espera. Hace poco celebró su baby shower y encantó a todo el público con su talento y sus canciones.

Su futuro y primer hijo se llamará Jeremy Adriel, quien la impulsó a convertirse en solista e iniciar una carrera musical con su propia orquesta.

Además, comenta que regresará en el mes de octubre con todo, pues ya tiene varias fechas pactadas. Si bien descansará de los escenarios, no se alejará de la música. Azucena comenta que ya lanzará muy pronto un nuevo tema inédito que le pedía tanto su público, entre otros proyectos musicales más.