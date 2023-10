«Se le reinició el windows»: Usuarios vacilan a Ximena Hoyos por no entender al jurado

Los usuarios en redes sociales no pasaron por alto el peculiar momento que tuvo Ximena Hoyos con uno de los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’ antes de ser eliminada. Recordemos que ella se ha ganado el cariño de muchos internautas y televidentes, por ello no estuvieron de acuerdo con su eliminación. Sin embargo, nos dejó un curioso momento durante su participación que sacó más de una carcajada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “No sabes escuchar”: Giacomo Bocchio explota contra Fiorella Cayo tras no seguir sus indicaciones

Usuarios vacilaron a Ximena Hoyos

La ahora exparticipante del reality culinario nos dejó un momento que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales. Y es que Ximena Hoyos se ha ganado el cariño de los internautas gracias a su carisma y empatía. Sin embargo, no pudo continuar en la competencia de ‘El Gran Chef’. Aún así, muchos la recordarán cuando «se le reinició el windows» por no entender las indicaciones de Giacomo Bocchio cuando se acercó a su estación.

«¿Qué significa la reducción? La reducción significa evaporación del líquido de constitución de agua que no tiene sabor y concentrando los sólidos. O sea, acá tú ves líquido y tiene cierto sabor, pero si lo dejamos reducir. Que se evapore el agua que no sabe nada y se concentra en los sólidos que están en el agua inclusive, vamos a tener el sabor original. ¿Si me dejo entender?», indicó el jurado Giacomo Bocchio ante la mirada confundida de Ximena Hoyos, quién solo atinó a responder «Sí» y sonreír.

Se convirtió en la última eliminada

Durante el último programa de ‘El Gran Chef Famosos’, la influencer Ximena Hoyos fue eliminada, pues no convenció en la última fase del programa. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales se opusieron ante esta decisión. En la preparación del plato Kam Lu Wantán, Ximena Hoyos no pudo superar la prueba.

Incluso, ella tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos en la preparación de su plato, el cual se escogió por el cumpleaños de Giacomo Bocchio. No obstante, la actriz lidió con diversos percances, pues anteriormente se había quemado con la parrilla. Por otro lado, fue Renato Rossini (hijo) quien se salvó de la eliminación y pasó a la siguiente ronda del reality culinario. Ximena Hoyos, quien ya se había ganado un cariño de la audiencia, tuvo que dar un paso al costado.