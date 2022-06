«Se le viene fea la cosa» Melissa se burla de situación de su ex suegro Jorge Cuba

Compartir Facebook

La modelo Melissa Paredes nuevamente esta dando que hablar por sus reciente declaraciones para los medios sobre su situación con el padre de su hija y hasta opinó sobre la situación legal de su ex suegro Jorge Cuba.

Como se recuerda el ex político Jorge Cuba no pasaba a su ex nuera por diferentes motivos siendo uno de ellos su procedencia, así lo dejaron entrever sus propios familiares de la modelo.

Sin embargo, la actriz fue consultada por el presunto delito contra la administración pública y lavado de activos, en el caso Odebrecht.

“Ay, que ese señor se preocupe por sus temas legales que he leído por ahí que se viene bien fea la cosa”, dijo la influencer sobre la investigación contra su exsuegro, por la que podría acabar en la cárcel.

Y por si fuera poco nuevamente fue cuestionada por las polémicas declaraciones de Rodrigo Cuba y nuevamente afirmó que no hubo infidelidad pues solo se dio un beso con el ‘Gatito’ Activador minimizando su ampay.

Además, le preguntaron que opina sobre Ale Venturo actual pareja de Rodrigo Cuba y señaló sentir vergüenza ajena dejando a más de uno con la boca abierta.

Melissa Paredes sobre ampay con ‘Activador’: “si hubiese sido infiel, lo hubiera dicho pues”

Melissa Paredes volvió a ser abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un desfile de la nueva colección IS OVER del diseñador Genaro Rivas y no dudó en asegurar que nunca fue infiel.

Luego, la reportera de ‘América Hoy’ también hizo lo propio y le preguntó sobre el ampay con el ‘Activador’ que habría sido el detonante del término de la relación con el ‘Gato’ Cuba. Melissa respondió:

“Si yo hubiera sido infiel, yo se lo hubiera dicho pues ‘oye sorry, la fregué’ y ya está chau, pero no fue así. Aparte fue un beso, o sea ni que hubiera sido ay no sé”, expresó.