¡Se le vio al natural! Laura Bozzo sufre accidente en vivo y es tendencia en redes sociales ¿Qué le pasó?

Durante la más reciente edición del popular reality ‘El Gran Hermano VIP’, Laura Bozzo estuvo en la noche de eliminación por la nominación de sus compañeros. Esto se debe a que los concursantes no soportan la actitud que tiene la recordada conductora. No obstante, Laura Bozzo fue salvada por el público y durante su celebración sufrió un inesperado incidente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Laura Bozzo sufre incidente y se vuelve tendencia

La abogada Laura Bozzo fue salvada por los votos del público, a pesar de tener todo en su contra. Ella obtuvo un 75% mientras que su contrincante Sol Macaluso solo obtuvo un 25% de apoyo. Una clara gran diferencia entre ambas. Sin embargo, cuando la recordada conductora iba a celebrar su permanencia en el reality, sufrió un inesperado percance que se hizo tendencia en redes sociales. Todo sucedió cuando empezó a agradecer al público y de la emoción el pegamento de sus pestañas postizas provocaron que sus párpados se peguen.

«Se me pegan los ojos, perdón, perdón (…) Estoy con los ojos pegados. Quiero dar las gracias al público y decirles que los amo con toda el alma y que a partir de hoy van a conocer a Laura Bozo», sostuvo la exconductora luego de ser salvada por el público y asegurar su permanencia en el reality ‘El Gran Hermano VIP’.

La exconductora al desnudo

En otro momento, la polémica Laura Bozzo protagonizó un bochornoso incidente al aparecer semidesnuda ante las cámaras del programa. Ella no se había dado cuenta de que se estaba grabando en todo momento. Todo sucedió cuando la abogada estaba vistiéndose en su habitación para salir al salón principal. No obstante, la situación se salió de control cuando se despojó de su blusa frente a todos, ignorando que habían cámaras que la estaban grabando.

«¡Ay! Me olvidé de las cámaras. Estaba en tetas, literalmente en tetas», expresó Laura, sin embargo, su reacción fue tardía, ya que las cámaras habían registrado la escena que se ha vuelto viral en redes sociales. Para sorpresa de algunos internautas, sus compañeros no la criticaron, sino que elogiaron su figura mencionando que «las tiene bien puestas». No obstante, Laura Bozzo aseguró que todo es gracias a su cirujano.