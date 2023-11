¿Se lo dedica? Edwin Guerrero canta ‘Mix Cerveza’ y Ana Lucía lo baila con gran energía

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia fundada por los hermanos Guerrero. Es un grupo con una trayectoria musical de más de 30 años y cuenta con exitosas canciones. En uno de sus conciertos, Edwin Guerrero volvió a interpretar el tema ‘Mix Cerveza’ y su ex pareja, Ana Lucía Urbina, empezó a bailar con gran energía.

¿A quién se lo dedica?

La agrupación de Corazón Serrano es una de las más populares del Perú y con mayor cantidad de seguidores. Sus fans siempre se encuentran atentos a cualquier situación que sucede en cada uno de sus conciertos.

Hace poco, se volvió viral un video donde se puede observar como Ana Lucía Urbina baila con gran energía en el escenario al lado de Yrma Guerrero y Briela Cirilo. La cantante es conocida por su gran alegría en el escenario, pero en esta ocasión llamó la atención porque la canción era interpretada por su ex pareja y líder de la agrupación, Edwin Guerrero.

En el video viral que suma más de medio millón de reproducciones, se puede ver a la cantante Ana Lucía bailando y cantando el tema interpretado por Edwin Guerrero: «Cerveza debe ser, porque quiero olvidar y ya no recordar… a una linda mujer que ya no volverá, que ya no volverá».

Los seguidores lograron notar que la ex pareja de Edwin Guerrero canta y baila esta clásica canción con gran sentimiento. Varios usuarios se sumaron al estilo de Ana Lucía Urbina para disfrutar de las canciones, aún cuando lo canta su ex pareja.

«Ana Lucía me representa, la mejor del grupo», «Briela con la mirada y a esta que le pasa ya supéralo jajajaja», «Vibra con la música que canta Edwin, todavía no lo olvida», «Como no va estar alegre, si se la dedica a ella», «Está inspirada. Tiene al jefe cantando», «Cantándole a su ex y la ex la disfruta», fueron algunos de los comentarios.

La relación de Edwin Guerrero y Ana Lucía

Cuando Edwin Guerrero inicia una relación sentimental con una de las cantantes del grupo, se volvió muy comentado entre sus seguidores. Si bien, Ana Lucía Urbina y el fundador de Corazón Serrano terminaron hace años, afirmaron terminar en buenos términos.

Ambos comentaron que quedaron como amigos y compañeros de trabajo. Desde entonces, más de una ocasión los seguidores notan cada detalle que ocurre entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina, por si alguna vez retoman su relación sentimental.