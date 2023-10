¡Se lo dijo! Monique Pardo y su contundente comentario sobre el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International

¡Fuerte y directa! Hace unas semanas, Monique Pardo se comunicó con el programa “Préndete” y no dudó en criticar duramente a Luciana Fuster. Esto se dio luego de que la chica reality declarara que Perú es “una ciudad maravillosa”, algo que colmó la paciencia de la pelirroja. Ahora, tras su triunfo en el Miss Grand International, la también cantante se volvió a referir a la popular “Lu” y sorprendió con su declaración.

Monique Pardo sobre Luciana Fuster

El último miércoles, Luciana Fuster se coronó como la nueva Miss Grand International ante todo un teatro que coreaba el nombre de “Perú”. Esto despertó diversos elogios de figuras del espectáculo, quienes destacaron la performance de la popular la enamorada de Patricio Parodi en la pasarela.

Monique Pardo no fue ajena a la corona de Luciana Fuster y, pese a que hace unas semanas la criticó, esta vez solo tuvo palabras de elogio para la nueva reina de belleza.

“Como aprendiste de las críticas, esa caminada Luciana Fuster. Tú caminas para reina y para más”, señaló Monique Pardo.

La pelirroja reconoció que en su momento la criticó con dureza, sin embargo, ahora destacó que Luciana Fuster se sobrepuso a todo y logró triunfar.

“Dios te bendiga, tú eres una dama. Por favor, estamos en Perú, la envidia, patrimonio nacional, yo la critiqué, hoy la aplaudo. Antes era nadie en un escenario, después de esas críticas no solamente mías sino de otras personas, ella se tiene que haber puesto a preparar”, agregó Monique Pardo.

“Es otra Luciana, se ha preparado, tú vas para Miss Mundo, Miss Universo. Para mí esa Luciana esa noche, era la noche de Luciana. Lo hiciste excelente, sigue preparándote. Esa caminada, esa expresión corporal, eso no es de gratis, te has preparado y lo has luchado”, acotó.

¿Qué había dicho sobre “Lu”?

La autodenominada “monstruo de la televisión peruana” tildó de “ignorante” y “desinformada” a Luciana Fuster y además, le dio una tremenda recomendación.

«¿Quién es Luciana Fuster? Es una ilustre desconocida. Eres una ignorante, si tú dices eso del Perú. Tú no eres una peruana ¿Para eso le dan tribuna en el extranjero? ¡Agarra tu Coquito!», expresó en un primer momento Monique Pardo.

Luego, agregó que se ofrecía a darle clases personalizadas a Luciana Fuster, pero con una pequeña condición. “Si quieres te doy unas clases, pero a cachetadas. Estas taradas no tienen idea de lo que hablan”, acotó la también cantante peruana.