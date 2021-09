«Se marea y tiene náuseas», echan a Vania Bludau por presunto embarazo

Compartir Facebook

La pareja de Mario Irivarren evidenció algunos síntomas de un posible embarazo durante su participación en ‘Reinas del Show’.

Las compañeras del concurso de baile afirmaron que Vania se ha mostrado sospechosa los últimos días por lo que todas señalaron a que podría ser que la cigüeña este de visita en la prospera relación de Mario y Vania.

Melissa Paredes y Diana Sánchez fueron las responsables de avivar los rumores de un bebito a la vista a Mario Irivarren asegurando que habrían visto medio mareada a su colega durante los ensayos de Reinas del show.

«Yo creo que antes del anillo de Mario se viene otra cosa ah», lanzó la conductora de América Hoy generando más de una reacción entre los presentes, esta idea fue respaldada por la ex Combatiente, quien mencionó: «Debe ser, porque la vi medio mareada, medio mareada».

Pero, eso no fue todo, porque Brenda Carvalho manifestó un comentario que fue la cereza del pastel y que Vania Bludau solo respondió con una enorme sonrisa.

«No hay que olvidar el otro detalle importante, que mi Vania también está con náuseas», echó la brasileña a la pareja de Mario Irivarren en Reinas del show.

Vania Bludau pone el parche a mañucos

La modelo Vania Bludau, estuvo como invitada en el programa ‘Noche de Patas’ a través de Panamericana Televisión junto a Natalia Málaga, donde el tema de la noche fue ‘Señora ley’. La guapa morocha reveló que en más de una ocasión se ha sentido intimidada cuando algún faltoso con la excusa de la foto la aprietan por la cintura.

Todo se dio cuando Andrés salas, comenzó la conversación preguntando si alguien se ha querido pasar de vivo con las invitadas, a lo que Vania respondió: “A mí por ejemplo con el tema de la foto. Me piden en la calle ‘Vania una foto’ (hace la demostración que la cogen por la cintura con la ayuda de Andrés) . Y zas, la verdad es que me he sentido violada”. Asimismo, Vania comentó que no es nada cómodo tener que pasar por ese tipo de situaciones. “Yo les digo, baja la mano, saca la mano de ahí. Así son de prensadores”, refirió la curvilínea.

Por su parte, Natalia Málaga relató que a ella le pasa lo contrario, pues le piden foto y tienen miedo acercarse. “Yo les digo, si quieres foto ven pues, ponte a mi costado. Y ellos de lejitos se toman la foto”, acotó