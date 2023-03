“Se me pasaron todos los males”, hombre se divorcia a los 99 años y se cura

Compartir Facebook

Un caso bastante comentado sea dado lugar en Argentina donde un hombre de 99 años confesó que desde que se divorció su salud ha mejorado de manera repentina.

Para Mauricio quien se divorció a los 99 años comentó que esa experiencia ha sido un alivio para su vida.

“Se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”, señaló el hombre.

Además el hombre acaba de cumplir 102 años y goza de una salud bastante saludable que le permite disfrutar su tiempo con sus hijos.

Mauricio aclaro que este divorcio fue de su segundo compromiso ya que su primera esposa y madre de sus hijos falleció a los 63 años producto del cáncer.

El hombre comentó que se divorció porque sentía que sufría de diversos males como taquicardia hipertensión y que se sentía desganado todo el día.

Divorciarse a esa edad no solo ha mejorado su salud sino que logró posicionarse en el libro de los récords Guinness como la persona con más edad en separarse.