“Sé muchas cosas, pero me las guardo”: Alejandra Baigorria tendría noticia “bomba” sobre Onelia Molina

¡Se va con todo! Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizaron un tenso momento el lunes 18 de diciembre en Esto es Guerra. La combatiente le tiró la torta de mala manera a la enamorada de Mario Irivarren, lo cual generó la indignación de diversos compañeros en el set. Tras los cuestionamientos, la “Patrona” optó por irse del estudio muy ofuscada y en una reciente transmisión en redes sociales, arremetió contra la arequipeña y señaló que sabe “muchas cosas de ella”.

Alejandra Baigorria se manda con todo contra Onelia Molina

Los enfrentamientos entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina se han vuelto una rivalidad constante en Esto es Guerra. El último lunes, la “Patrona” no dudó en “explotar” contra la guerrera tras un juego en el reality de competencia.

Alejandra Baigorria, tras las constantes críticas que recibió, decidió retirarse del set muy ofuscada y no se ha presentado en los últimos programas. Su presencia para la final aún es una incógnita, sin embargo, algunos cibernautas piensan que todo se trata de un “show”.

Lo que no es show son los constantes ataques entre ambas y la novia de Said Palao no perdió el tiempo en arremeter contra Onelia Molina en una reciente transmisión en vivo en redes. La “Gringa de Gamarra” dejó entrever que la arequipeña sería una “joyita” y mandó tremendo “misil”.

“Yo también podría decir muchas cosas. Así como ella me dijo que tome mi agua de manzana, yo también podría decir mucho, pero mejor me callo. No me busquen la lengua, porque ya saben como soy”, señaló Alejandra Baigorria.

Cabe señalar que no es la primera vez que Baigorria deja entrever que sabe algunas “perlitas” de Onelia Molina. En anteriores dimes y diretes con la modelo, la gringa señaló que la arequipeña tendría ciertos “cambios de humor”, entre otras cosas, por lo cual, la guerra entre ambas está declarada.

¿Le dijo vieja?

En otro momento de la transmisión, los fanáticos de Alejandra Baigorria le decían a la gringa en los comentarios que Onelia Molina le daba “likes” a los comentarios donde señalaban que la combatiente es “vieja”.

Esto molestó a la novia de Said Palao, quien dio la posibilidad de hacer un reto sin maquillaje. Para la rubia, muchas de sus compañeras de programa abusan de los filtros y el maquillaje, por lo cual, las retó a aparecer “con la cara lavada” en el programa.

“Jajaja, eso no sé, pero si le da “like” es su problema. Es más, ojalá que en Esto es Guerra hagan un reto para salir todas sin maquillaje. Deberíamos salir así, con la “cara lavada”. Hay muchas que se ponen mucha base, maquillaje, de ahí cuando se sacan todo quedan irreconocibles”, sentenció Ale.