¿Se mudó a Estados Unidos? Tula Rodríguez hizo inesperado viaje a Miami con su hija

Tula Rodríguez ha sorprendido con un viaje a Miami junto a su hija Valentina, y la incertidumbre está en el aire. La presentadora, que usualmente guarda su vida privada bajo llave, decidió mantener en secreto los detalles de esta misteriosa escapada. ¿Se mudará o solo es un descanso? Te contamos los detalles.

Tula Rodríguez en Estados Unidos

La querida conductora de televisión, Tula Rodríguez, ha dado de qué hablar al revelar su inesperado viaje a Miami, Estados Unidos, acompañada de su hija Valentina. La artista, conocida por mantener a su familia lejos del escrutinio público, ha dejado a todos intrigados al no querer contar los detalles de su misteriosa visita.

Aunque Tula no ha dicho mucho, parece que este viaje no será largo. ¿La pista? Está programada para volver a la pantalla con la serie ‘Los otros Concha’ este año. Así que, ¿será que solo está disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de sumergirse en el trabajo? Los fans están ansiosos por averiguarlo.

Desde su cuenta de Instagram, Tula nos dejó ver un poquito de su travesía en Miami, y aunque no contó el motivo de su visita a Estados Unidos, sí compartió su amor por el lugar.

«No les hemos contado, pero viajamos a los United States (Estados Unidos) Está haciendo frío en Miami, nos hemos ido del calorcito de Lima. Nos hemos venido, nos vamos a quedar tiempo de relax antes de empezar el trabajo es que me encanta este lugar. De verdad, esta haciendo frío, pero no importa, hay calor humano», dijo Tula.

Con su característica independencia, Tula señaló: «Yo soy re independiente acá, por si acaso. Yo manejo bien rica acá, me movilizo sola, no me gusta molestar a nadie, alquilo mi carro y yo misma soy. Así que nos vamos a mirar que hay por ahí, para luego… de ahí les voy a contar el paso a paso».

Tula hace solidaria acción por Navidad

Pero Tula Rodríguez no solo nos sorprende con sus viajes, también es reconocida por su gran corazón. En Navidad, compartió su noble labor en beneficio de familias humildes.

«Voy a hacer una chocolatada, una pequeña donación personal. Este año dije lo voy a contar porque he visitado muchos comedores populares, muchas ollas comunes».

Así que, mientras esperamos que Tula nos cuente más sobre su viaje y su regreso a la televisión, seguro seguirá sorprendiéndonos con su alegría y generosidad.