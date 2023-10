¿Se parecen? Hinchas confunden a Luis Advíncula con la ‘Foquita’ Farfán y fanática le hace duro comentario

Luis Advíncula, jugador de la Selección Peruana, vivió un episodio inolvidable antes de abandonar el país. El futbolista se dirigía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para regresar a Argentina y unirse a los entrenamientos de Boca Juniors. De pronto, un grupo de jóvenes hinchas peruanos cometieron un divertido y adorable error que no tardó en viralizarse por las redes sociales.

Los pequeños seguidores de la Bicolor confundieron al popular ‘Rayo’ con el ídolo Jefferson Farfán, y su reacción no tiene precio.

¿Qué pasó?

Los hechos pasaron el 18 de octubre, cuando Luis Advíncula estaba en el aeropuerto, cargando sus maletas y preparándose para partir.

Mientras caminaba por el lugar, varios hinchas le expresaban su cariño y admiración, como es común en este tipo de situaciones. Pero lo que ocurrió después se convirtió en una anécdota para todos los presentes.

Al parecer, entre los seguidores que rodeaban a Advíncula, un grupo de niños cometió una simpática confusión. Al principio, pensaron que el futbolista era nada menos que la icónica ‘Foquita’ Jefferson Farfán, un nombre ampliamente querido en el Perú.

Mira también: “Mi nuevo crush”: Hinchas se confiesan y revelan que lo mejor del partido fue Franco Zanelatto

Las risas y la diversión no se hicieron esperar cuando los pequeños se dieron cuenta de su error y rápidamente corrigieron lo que dijeron.

«¡Farfán! Ah, no. ¡Advíncula!», se escucha decir a uno de los niños, en un momento que seguramente sacó sonrisas a todos los presentes.

Duras palabras para Advíncula

Pero este no fue el único episodio de los hinchas de la Selección Peruana que resaltó en ese día. Mientras algunos lo apoyaron, otros no dudaron en criticar a Advíncula por los recientes partidos contra Chile y Argentina. En particular, una señora se destacó por pedirle al futbolista un mejor desempeño en las futuras fechas de las Eliminatorias.

«Espero que para noviembre juegues bien, Advíncula», dijo la mujer, quien esperaba más del jugador.

El rostro de Luis Advíncula ante esta solicitud no pasó desapercibido, pues mostró una visible incomodidad ante el comentario.

Recordemos que el último partido de la Selección Peruana contra Argentina resultó en una derrota por 2-0. Un partido donde Lionel Messi brilló al anotar ambos goles.

Mira también: “¡Qué palta, causa!”: Critican a hinchas de la selección peruana que alentaron a Lionel Messi previo al Perú vs Argentina

Perú continuará su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con partidos contra Bolivia y Venezuela en noviembre. Allí, Advíncula tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad. Él competirá no solo con otros jugadores sino también con las expectativas de los hinchas.

Sin duda, el mundo del fútbol siempre nos trae momentos memorables.