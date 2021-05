¡Se pasó de bueno! Fabio Agostini le invitó bebidas a ‘chacales’ de Magaly

Compartir Facebook

Al promediar la 1:30 am, Fabio Agostini salió de la vivienda de Paula Manzanal con dos vasos de agua y se los entregó a los ‘chacales’ de Magaly, quienes esperaban afuera desde la noche anterior.

Según el participante del ‘Artista del Año’, sintió pena por ellos y quiso darles un poco de agua para que no sientan sed.

“Los había visto por la ventana y bueno, no podía evitarlo, les traje un poquito de agüita. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero bueno, por lo menos para que no tengan sed”, comentó.

“Estoy muy cansado. Hoy canté impresionante y necesito un descansito. Además, necesito unos masajitos. Esta noche cambia todo, será 20”, agregó.

PAULA DICE QUE A IGNACIO LE FALTARON PANTALONES

Paula se pronunció luego de que terminara su relación con Ignacio Baladán y tras su salida con Fabio Agostini mencionó que lo que faltó a su exchocolatero fueron ‘pantalones’.

«Yoahora estoy soltera, nunca nadie ha salido a decir yo estoy con Paula, así que nadie me puede reclamar nada. Cualquier hombre sale y defiende a su mujer, ¿no?, le faltaron los pantalones”, mencionó.

“Se me notó mucho (lo enamorada), pero las cosas pasan por algo. Ahora estoy tranquila y disfrutando de la vida junto a mi hijo”, agregó.

