¡Se pasó de Memo! Michael Finseth admitió infidelidad a su pareja tras ampay, pero no era sobre él

En una entrevista reciente, el actor Gabriel Calvo contó una peculiar anécdota sobre Michael Finseth. Él ofreció disculpas a su novia de ese momento y a su familia después de que Magaly Medina difundiera la promoción de un ampay con Malú Costa. No obstante, las imágenes no eran de Michael, sino de Aldo Olcese. Según Calvo, la anécdota le fue transmitida directamente por los protagonistas involucrados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La anécdota de Michael Finseth

En un entrevista para el canal de Carlos Orozco, el actor Gabriel Calvo contó una peculiar historia sobre Michael Finseth que pocos conocían. Él contó que el intérprete de «Memo» en «1000 oficios» admitió su infidelidad y pidió disculpas a su pareja de aquel entonces y a su familia tras el anuncio de un ampay. Sin embargo, no se trataba de él, sino de Aldo Olcese. Ante ello, el relato ocasionó las carcajadas de los presentes en el programa de Orozco, ya que el actor Finseth se terminó «vendiendo solo».

«Tengo una leyenda de Michael Finseth que no sé si debería contarla, pero es de antología. Y eso me lo han contado los mismos protagonistas. Salió: ‘Este lunes en Magaly TV, ¡ampay!’, se ve un carro y entonces Michel reunió a la novia y a toda su familia. “Dijo: ‘He cometido un error, una falta, pido disculpas del caso, saldrá un ampay mío, perdónenme”, relató el exprotagonista de ‘Torbellino’

¿De quién se trató el ampay?

Dejando de lado el relato sobre Michael Finseth, cabe recordar que el 27 de noviembre de 2004, las cámaras de ‘Magaly TV’ registraron a la actriz Malú Costa y al futbolista Aldo ‘Payasito’ Olcese en una situación bastante carilosa dentro de una camioneta. El ampay generó controversia debido a las imágenes de la modelo en una posición comprometedora en el regazo de su acompañante, lo que llevó a recibir el apodo de ‘Mamalú’. En ese momento, cabe destacar que Olcese estaba comprometido. No obstante, Aldo Olcese prefiere evitar el tema a la fecha por el respeto a sus hijas.

“Han pasado muchísimos años de ese tema que no me enorgullece para nada. Al contrario, y muchos dicen “no, pero tú eres el hombre”, pero yo, la verdad, me siento avergonzado por lo qué pasó. Pero más es el tema de tocar esto es por mis hijas, no me gusta tocar el tema por ellas”, expresó en entrevista con ‘La fe de Cuto Guadalupe’.