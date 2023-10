¡Se prendió! ¿Esposa de Christian Cueva manda fuerte indirecta a Juan Reynoso luego de derrota de Perú?

¿Lo que todos querían decirle? Las derrotas de Perú ante Chile y Argentina han calado hondo en la hinchada de la selección peruana. Muchos hinchas en redes empezaron a pedir el retorno de jugadores históricos como “Orejitas” Flores, Christian Cueva, entre otros. En esa línea, Pamela López, esposa de “Aladino”, posteó un curioso y contundente mensaje en sus redes luego del partido ante la “albiceleste” y sería una indirecta para Juan Reynoso.

¿Esposa de Christian Cueva manda indirecta a Juan Reynoso?

Christian Cueva era un convocado recurrente en la selección peruana al mando de Ricardo Gareca. Sin embargo, tras la llegada de Juan Reynoso, “Aladino” ha ido perdiendo piso en el esquema de Perú, por lo cual no fue llamado hasta el momento para las Eliminatorias.

A raíz de los malos resultados, muchos piden el regreso del “Tigre” y de Christian Cueva, ya que los consideran fundamentales para salir del mal momento futbolístico. Ante ello, la esposa del jugador de Alianza Lima, Pamela López, envió un contundente mensaje en redes sociales, luego de la derrota de Perú ante Argentina.

La esposa de “Cuevita” posteó en sus historias de Instagram la imagen de un burro “descontrolado” acompañado de dos signos de interrogación. Esto se dio tras finalizar el encuentro entre Perú y los campeones del mundo, sin embargo, minutos después lo borró. ¿Habrá sido una indirecta para Juan Reynoso?

Cabe resaltar que Pamela López dijo presente en el Estadio Nacional para presenciar el partido de Perú y Argentina. La esposa de Christian Cueva estuvo acompañada de un grupo de amigas y no dudó en resaltar el amor que le tiene a la blanquirroja.

“Como hincha y amante del fútbol, siempre estaré contigo MI SELECCIÓN. Tengo fe que pronto nos vamos a recuperar de todo lo malo que nos pasa ahora… Vamos, Perú”, escribió junto a un video en el que se entonaba el Himno nacional.

Duras estadísticas

Las declaraciones de Pamela López surgen a raíz de las terribles estadísticas de Juan Reynoso al mando de la selección peruana. A ello se le suma que el “Cabezón”, al parecer, habría borrado del equipo peruano a Christian Cueva, ya que hasta el momento no ha quedado en la lista final de convocados.

Al mando de Reynoso, Perú, hasta el momento, no acumula remates al arco, es la única selección en las Eliminatorias Sudamericanas que no tiene goles y en el mundo, es una de los dos únicos países que no registró remates al arco en esta fecha doble (estamos igualados con Gibraltar).