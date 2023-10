¡Se prendió! Jimmy Santy respalda a Josi Martínez y manda contundente mensaje a “El gran chef famosos”: ¿qué dijo?

¡Su defensor! Josi Martínez viene “disparando” desde hace varios días contra Giacomo Bocchio y lo acusa de ser “homofóbico y transfóbico”. Además, señaló que “El gran chef famosos” editó la parte donde se ve el impase que tuvo con el chef tacneño y Jimmy Santy salió a darle su respaldo. Mediante sus redes sociales, el popular “Chin chin” se pronunció y arremetió, una vez más, contra el reality culinario.

Jimmy Santy respalda a Josi Martínez

Durante la última semana, Josi Martínez reveló supuestos malos tratos por parte de un jurado de «El gran chef famosos». Días después aclaró que se trataba de Giacomo Bocchio, a quien incluso acusó de “homofóbico y transfóbico”.

Tras ello, y pese a que dijo que no volvería a hablar más del tema, el tiktoker se ha pronunciado en sus redes sociales respaldando comentarios en contra del jurado de “El gran chef famosos”. Uno de los artistas que ha salido a defenderlo es Jimmy Santy, quien mediante su Instagram volvió a “disparar” contra el programa de cocina.

“Jajaja y así dicen que yo soy figuretti. Las caretas tarde o temprano se van a caer, su tan dichosa televisión blanca no existe. Pero eso sí, el homofóbico es otro. Tremenda polilla terca”, señaló en un inicio.

Asimismo, “enfiló” sus baterías contra “El gran chef famosos” y levantó una serie de acusaciones en su contra. Cabe resaltar que Jimmy Santy renunció al programa el último día del repechaje de la segunda temporada.

“Ese programa humilla, atropella. Lo que yo viví ahora lo vivió este joven”, agregó Jimmy Santy.

Pensando en que ya la gente sabe que Bocchio (jurado del gran chef) es un homofóbico, Transfobico y todavía sigue siendo jurado??? Ricardo moran es el dueño de la producción y se hace el de la vista gorda al parecer. Y qué pena que hayan expuesto a Josi a una persona como esa. — pixabela (@pizzabela14) October 12, 2023

Polémica salida

Luego de ser eliminado del programa, Jimmy Santy venía anunciando su pronunciamiento contra “El gran chef famosos”. Para sorpresa de muchos, el intérprete de “Chin Chin” acusó al programa y parte de la producción de tener ciertos favoritismos con algunos participantes del reality.

“Llegué el lunes con los ánimos arriba para lograr volver a la competencia. La primera noche tuve un resultado favorable, sin embargo, me percato que una de las productoras estaba dándole a todos mis compañeros las recetas que tocaban el día siguiente. Me sorprendió, dado que no se me avisó (…) pedí tomar nota de lo indicado”, señaló, dando a entender un supuesto favoritismo por los demás participantes.

La molestia de Jimmy Santy fue evidente durante el repechaje, a tal punto de renunciar al programa en la última fecha. El artista aseguró que tomaba la decisión por su salud mental, sin embargo, en redes sociales, “disparó” contra el programa. Esto fue reforzado en su último comunicado, donde señala directamente a un jurado de faltarle el respeto y no tratarlo como se merece.

«Aquí donde empieza mi molestia, cámaras apagadas, grabación terminada, y con el respeto debido, me acerco a uno de los jurados a consultarle qué sucedió con mi plato y su respuesta fue: “FUE EL PEOR DE TODOS, ERA UN ASCO”, yo me sentí pésimo. […] Tal vez muchos justificarán a esta persona, dirán que se tomó en serio el personaje. Sin embargo, considero que existen maneras de decir las cosas”, se puede leer en parte de su comunicado.