¡Se prendió todo! Fotógrafo oficial de Miss Grand Internacional acusa de malcriada a Luciana Fuster y ella responde con todo

¿Y el glamour? Luciana Fuster viene dando que hablar en el Miss Grand Internacional, pero no precisamente por su buen desempeño en el certamen de belleza. Hace unas horas, Carlos Checa, fotógrafo oficial del concurso internacional, levantó serias acusaciones contra la novia de Patricio Parodi. En un video en vivo en sus redes sociales, el comunicador audiovisual señaló que “Lu” sería una persona que lo ha tratado mal en estos días.

Fotógrafo acusa a Luciana Fuster

No la pasa nada bien. Luciana Fuster empieza a estar bajo el ojo de la tormenta en el “Miss Grand Internacional”, ya que el fotógrafo oficial del concurso tuvo duros calificativos contra ella, acusándola de ser una persona malcriada.

«Le hago videos y ella me trata mal. (…) Le dije: ‘Sabes qué, Luciana, yo no estoy haciendo esto por ti, lo estoy haciendo por los fans de Perú. En realidad, después de todo lo que me has hecho, cómo me has tratado, no es por ti, es por ellos'», comentó el fotógrafo del “Miss Grand Internacional”.

Esta acusación hizo eco en redes sociales y diversas cuentas que apoyan a Luciana Fuster se pronunciaron al respecto. Asimismo, ante los ataques recibidos, el fotógrafo decidió responder, dejando en claro que no puede ocultar ni tapar ninguna clase de maltratos hacia su persona.

“Yo siempre he apoyado a Perú, pero no se puede ser ciego al apoyar a alguien. Y menos si me está maltratando, ustedes mismos están haciendo el tema más grande”, señaló Carlos Checa.

Respuesta de “Lu”

Ante estas fuertes acusaciones en su contra, Luciana Fuster no tardó en responder mediante redes sociales al fotógrafo del “Miss Grand Internacional”. Pese a que el comentario fue borrado por el propio comunicador audiovisual, “Exitosa” logró capturar el contundente mensaje de la novia de Patricio Parodi.

“Hola, Carlos. No voy a permitir que me sigas difamando (…) Hicimos un paseo en carritos de golf y con todo el viento, yo estaba despeinada. Al llegar, él quiso tomarme una foto diciéndome: ‘ponte, a ver sonríe’ (con el teléfono en mi cara) a lo que claramente respondí: ‘no, no, no, ahorita no, que estoy despeinada’. Él me dijo: ‘no, estás bien’”.

“A los 10 segundos pasa por mi lado y me dice: ‘Lo hago por Perú, no por ti, porque me caes mal’. Me quedé tonta y con las chicas no entendíamos nada”, agregó indignada Luciana Fuster.