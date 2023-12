¿Se preocupó? Mario Hart habla de la caída de Leslie Shaw: «Ojalá ya esté recuperada»

Mario Hart, el popular conductor de «Mande quien mande», rompió su silencio sobre la aparatosa caída de Leslie Shaw mientras hacía pole dance en su casa. Aquí te contamos todo sobre este episodio que tiene a todos comentando.

¿Qué dijo Mario Hart sobre la caída de Leslie Shaw?

En medio de sus idas y venidas con Leslie Shaw, Mario Hart, sin pelos en la lengua, habló sobre el accidente que sufrió su expareja. El conductor, dejando de lado sus diferencias, sorprendió al elogiar la rápida recuperación de Leslie tras su fuerte caída.

Con un tono amigable, Mario compartió sus pensamientos. «Yo nunca me he mostrado en su contra ni nada por el estilo, pero me parece súper bien su posición, esa tiene que ser la actitud. Si te caes, hay que levantarse, no solo con caídas físicas, sino en todos los aspectos de la vida», comenzó diciendo.

Por otro lado, expresó sus buenos deseos para su pronto recuperación.«La vida es así, cíclica, un día estás arriba, otro día, abajo. Justamente se trata de eso, de levantarse. Ojalá que ya esté recuperada», dijo.

La opinión de Handa y una nueva canción de Mario Hart

Estas palabras de apoyo llegan poco después de que Handa, en un tono más picante, insinuara que el accidente de Leslie podría ser un caso de karma. Handa lanzó algunas indirectas sobre la creencia en el karma y dejó un mensaje especial para la gravedad, recordándonos que «los egos más grandes necesitan su dosis de realidad».

Pero la historia no termina aquí. Mario Hart no pierde el ritmo. El piloto de autos está de vuelta en la música y, está lanzando un remix de «Tal para Cual», la canción que originalmente cantó con Leslie Shaw. En esta nueva versión, se unen a la fiesta Jota Benz, Kalé y Handa, pero no Leslie.

Mario Hart compartió su entusiasmo por este proyecto musical: «Es uno de los temas que más me pide la gente cuando tengo shows. Era una buena oportunidad para sacarle un remix a uno de los temas que más pegó en mi carrera musical. Estoy muy ansioso de que puedan escuchar el resultado con artistas locales».

Un vistazo al pasado: ¿Por qué se pelearon Mario y Leslie? Todo empezó cuando Mario anunció su regreso a la música, y Leslie, al mismo tiempo, anunció el remix de ‘Tal para Cual’. Esto desató críticas hacia la rubia en redes sociales. La disputa escaló cuando Leslie criticó a Mario en un podcast, y Handa salió en defensa de Mario.

En medio de todo, Mario Hart y Leslie Shaw siguen siendo protagonistas en el mundo del espectáculo. Estamos al tanto de cada giro de esta historia que no deja de sorprendernos.