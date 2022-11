«Se prestó para el teatro», Magaly ‘chanca’ a Lucía de la Cruz por apoyar a John Kelvin

Compartir Facebook

Magaly Medina se animó a comentar sobre la actitud que tomó la cantante criolla Lucía de la Cruz quien apareció en las redes de John Kelvin a favor de la liberación del cantante lo que fue duramente criticado por la ‘Urraca’.

Como se sabe Kelvin salió en libertad hace algunas semanas y esto indignó a todo el mundo del espectáculo en especial a su exesposa Dalia Durán quien afirmó no sentirse respaldada por las autoridades peruanas en su caso.

Es así que a raíz de la liberación del cumbiambero diversos personajes de la cumbia se hicieron presentes para brindarle el apoyo a John siendo una de ella Lucía de la Cruz quien se animó a abrazarlo y llorar junto a él.

“Te quiero mucho hijito porque tú eres como mi hijo. Nadie te va a tumbar, nadie, porque estás bendito, hijo mío”, dijo Lucía.

Frente a esto Magaly no dudó en ‘chancar’ a Lucía pues según la conductora ella nunca se animó a tener el mismo gesto con Dalia quien fue la víctima de violencia.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, ¿qué es esto? A mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una cosa es que tengas estimación por alguien, pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, comenzó diciendo la periodista.

Además, recalcó que no entiende como Lucía se presta para el teatro del cantante quien según la conductora no ha mostrado ni una pisca de remordimiento y ha continuado con su vida como si no hubiera pasado nada.

“De verdad me asombra, de John Kelvin no me asombra que esté buscando compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para este teatro”, lamentó Magaly.