¡Se puso sensible! Beto Da Silva suspende sus redes sociales tras ola de críticas

Fuerte medida. El pelotero Beto Da Silva no pudo tolerar las críticas en su contra luego de que el Club César Vallejo informara que Alianza Lima lo cedió a modo de “préstamo”. Tras este anunciado las redes, como es costumbre, saltaron con comentarios y hasta burlas.

Cuestionaron al pelotero

Luego de esta noticia, Beto recibió todo tipo de cuestionamientos, recordándole las constantes lesiones que sufrió en Alianza Lima el año pasado. A estas burlas en redes, se sumaron los comentarios de los periodistas Lorena Álvarez y Coki Gonzales.

“¿A qué (Santo) uno tiene que rezarle para no hacer goles, parar lesionado y encima seguir ganando tanto dinero?”, preguntó Álvarez. “Es tan capo su representante que trae las vacunas al Perú mañana mismo”, respondió Gonzales a la broma.

Debido al cargamontón en su contra, Beto da Silva tomó la radical decisión de desaparecer de las redes sociales, eliminó su cuenta de Instagram (@betoto1996) y más no se supo de él.

Ivana se guarda fecha de boda con Beto Da Silta

Según la ‘Princesita inca’, Ivana Yturbe, se dio cuenta de que con el amor no se juega, por lo que si tiene sentimientos bonitos por Beto no vería una razón para no casarse.

«No tengo por qué perder tiempo… Siempre hubo un feeling medio extraño… Fluyó todo», señaló Ivana.

«De hecho, por muchas circunstancias, el año pasado mi mamá se casó, lastimosamente su esposo falleció de COVID-19 y yo me di cuenta que en realidad no tengo por qué perder tiempo», añadió hace poco.

