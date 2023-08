«Sé que siempre me han apoyado», Nicola Porcella estuvo en Radio Karibeña y agradeció el apoyo que recibió [VIDEO]

Nicola Porcella ha regreso al Perú este viernes 18 de agosto para celebrar el cumple de su mamá, ‘La Suegra de México’. Tras su paso por La Casa de Los Famosos México y varios compromisos, se tomó un tiempo para agradecer a Radio Karibeña.

¡Nicola Porcella agradece el apoyo!

El peruano Nicola Porcella era conductor de Habla Kausa, antes de que viajará a México para participar en La Casa de Los Famosos. En toda su estadía allá, sus compañeros del programa lo apoyaron para votar por él.

Nicola envió un audio a sus compañeros, quién los saludo y comentaba que llegó al Perú por el cumpleaños de su mamá. «Rolly, Andreita, sé que me deben estar extrañando. Mi querido Rolly, el rey de la cabina. Quiero que por favor pasen mi audio, lo necesito, lo imploro, se los pido. Es el cumpleaños de mi mami, la ‘Suegra de México y Latinoamérica‘. Quiero mandarle un beso a mi mamá«.

Luego, agradece el apoyo que siempre recibió de sus compañeros de Habla Kausa: «Agradecerle, más que nada agradecer a Radio Karibeña que siempre me ha apoyado«. Comenta que solo estará un par de días por el cumpleaños de su mamá: «Por favor, que sepan que hoy es el cumple de la ‘Reina de la Casa’, que me dio todo el amor del mundo. Ahorita me vine un par de días nada más para saludarla«.

Finalmente, se despide y brome con sus compañeros: «Les mando un fuerte abrazo muchachos, síganla rompiéndolo, yo sé que me extrañan, pero ya no les va alcanzar el presupuesto«.

Te puede interesar leer: ¿Cómo nace la canción ‘Amor, Amor’ de Agua Marina? Manuel y Teófilo Quiroga lo cuentan [VIDEO]

¿Qué sigue para peruano?

Nicola Porcella ya anunció que se quedará a vivir en México que, estaría buscando un departamento y algunas de sus cosas en Lima ya estarían en camino.

Comenta, que pondrá en venta y finalizar algunas cosas en Lima en estos días que estará. En México ya se encuentra en varios proyectos como una gira y la participación de algún programa junto a Televisa.

Sus fanáticas del peruano Porcella son las más felices. Lo que más deseaban es que Nicola, bautizado ahora como el ‘Novio de México’, era que inicie una segunda oportunidad en tierras mexicanas.