«Sé que son momentos difíciles pero mantengámonos unidos», dijo Alejandra Baigorria

La popular ‘rubia de Gamarra’ usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje junto a fotografía romántica de lo que es su primera Navidad con Said Palao.

Alejandra Baigorria disfrutó en familia esta fecha tan importante y especial de unión familiar y no podía faltar la presencia de su galán, Said Palao quien ha demostrado en todo momento el amor infinito que le tiene a la modelo.

Como se recuerda Alejandra sufrió una fuerte lesión en la pierna izquierda por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica y Said en ningún momento la dejó en todo el proceso de recuperación, pasaba la noche en el hospital junto a su chica.

Es así que esta Navidad el modelo no faltaría a un día lleno de amor y paz por lo que ambos se vistieron de gala y compartieron una tierna y emotiva noche.

«Feliz navidad para todos que pasen una hermosa noche buena en familia !!! Se que son momentos difíciles porque se que la pandemia aleja a muchos de sus seres queridos … es muy difícil pero que nuestros corazones estén juntos, te amo mi amor», fueron las palabras de la rubia modelo.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y hasta la hermana de Said comentó con un «Preciosos», pues a pesar de estar casi un año juntos Alejandra se ha sabido ganar a la familia de Said en tan poco tiempo.

Alejandra Baigorria explica que será madre “cuando quiera”: “Mis óvulos están congelados”

Ante tantas preguntas sobre la maternidad y su desespero por convertirse en mamita, Alejandra Baigorria salió al frente a dejar en claro que ella decidirá el momento sin depender de nadie debido al tratamiento especial de congelamiento de óvulos.

En esta oportunidad, la ‘Rubia’ de Gamarra respondió de forma contundente a un anónimo que se animó a preguntarle, -a través de Instastories-: “Cuándo vas a tener un hijo?”.

La empresaria reiteró sus deseos de ser madre en algún momento, sin embargo dejó en claro que todo estaría fríamente calculado pues ella congeló sus óvulos y en ese sentido no está preocupada al respecto. “Mi bebé cuando yo quiera, por eso mis óvulos están congelados y listos por si quiero mellizos también jejeje”.