¿Se reconciliaron? Samahara Lobatón y papá de su bebé viajan a Cancún

Ya no se esconden. Tal y como se veía rumoreando, Samahara Lobatón y Youna viajaron a Cancún, México, la parejita se fue junto a su bebé Xianna. Como se recuerda ambos protagonizaron tremendo escándalo que envolvía agresión física, sin embargo, todo habría sido olvidado.

Juntitos en las redes

Samahara Lobatón y Youna llegaron a este Cancún, punto muy visitado durante la pandemia del coronavirus y fue precisamente él quien más ha registrado su llegada a tierras aztecas.

Uno por uno, Youna registró la travesía que han pasado, pues lograron dormir a Xianna, mientras Samahara Lobatón se chupa el dedo y se ríe, mientras él graba y ambos disfrutan unas hamburguesas.

Lo primero que han hecho Samahara Lobatón y Youna ha sido comer chilaquiles.

Recordemos Melissa Klug fue consultada sobre este viaje y la supuesta reconciliación, sin embargo ella no quiso dar su opinión, pero dijo que es mayor para responsabilizarse de sus errores.

Foto: Instagram Youna con Samahara

¿Samahara Lobatón pensaría tener otro bebé?

Poco después de que su bebé Xianna cumpliera 5 mesesitos de nacida, una de las preguntas que más le han hecho sus seguidores a Samahara Lobatón es si es que está pensando en darle un hermanito o hermanita a la bebé y la respuesta sorprendió a más de uno.

A través de sus stories, la hija de Melissa Klug dejó ver que quiere disfrutar de su primogénita y no quisiera más niños. Sin embargo, dijo no estar escupiendo al cielo porque ya le cayó.

“No. Tengo buenos motivos por el cual no quiero más hijos, pero no escupas al cielo. No quiero que otra vez me caiga en la cara”, subrayó.

