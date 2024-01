¿Se reconcilió con Paolo Hurtado? Rosa Fuentes aparecerá en vivo en «Todo se Filtra» y lo contará todo

La farándula está que arde con la noticia de que Rosa Fuentes, empresaria y expareja de Paolo Hurtado, estará cara a cara con Samuel Suárez en «Todo se Filtra». Las especulaciones sobre una posible reconciliación con el padre de sus hijos están en su punto más candente, y todos están ansiosos por descubrir qué nos tiene que contar.

Rosa Fuentes se presentará en «Todo se Filtra»

La empresaria Rosa Fuentes tiene a todos hablando después de un reciente anuncio de que aparecerá en el programa «Todo se Filtra» junto a Samuel Suárez. Las especulaciones sobre una posible reconciliación con Paolo Hurtado, padre de sus hijos, están en su punto más alto, y la audiencia está ansiosa por conocer todos los detalles.

La noticia nos llegó de último minuto en el programa de Panamericana, dejando a Samuel Suárez sorprendido: «No, último minuto, me acaba de informar la producción que mañana (5 de enero) en ‘Todo se filtra’, en vivo y en directo, estará Rosa Fuentes. ¿Aquí? ¿Conmigo? Uy, con la mancha, vamos a conversar de todo, ¿habrá perdonado a Paolo Hurtado? Porque han dicho muchas cosas».

Mira también: ¡Un nuevo comienzo! Rosa Fuentes inaugura nuevo negocio y usuarios la aplauden

Rosa Fuentes ha mantenido a todos intrigados con su situación sentimental, especialmente después de los escándalos que involucraron a Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo. Ahora, con su participación en «Todo se Filtra», la incertidumbre está en su punto más alto: ¿revelará detalles sobre un posible perdón?

Rosa y su relación con el padre de sus hijos

En una reciente entrevista en América Espectáculos, Rosa Fuentes decidió romper su silencio y compartir algunos pensamientos sobre su vida actual. Habló abiertamente sobre cómo sus hijos han sido su «impulso» para superar la separación. Sobre la posibilidad de reconciliación con Paolo, dejó entrever: «Estoy en proceso. Si uno no lo hace, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé en cuánto tiempo, no hay un límite».

La empresaria también resaltó la importancia de la terapia psicológica en momentos como el suyo y dejó claro que está enfocada en sus proyectos personales para el 2024. Aunque no confirmó una reconciliación, subrayó que Paolo Hurtado es el padre de sus hijos.

Mira también: Rosa Fuentes revela sus deseos para el próximo año: “Por un 2024 con amor propio”

«Él es el padre de mis hijos y eso no lo cambiará nadie. Todavía seguimos siendo esposos, tenemos una relación sana por los bebés. La prioridad es la salud emocional de mis hijos, y eso es lo que estoy manteniendo ahora», afirmó Rosa.

Con tantas incógnitas en el aire, la participación de Rosa Fuentes en «Todo se Filtra» promete ser un episodio revelador que nadie querrá perderse. La expectativa está en su punto más alto, y el programa en vivo nos traerá respuestas que todos están esperando.